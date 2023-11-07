به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش چهل و پنجمین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

ادامه بررسی موارد ارجاعی این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار مجلس قرار گرفت.