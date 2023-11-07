معیشت ۱۰ هزار خانوار استان بوشهر وابسته به صید و صیادی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین دوشنبه شب در نشست بررسی وضعیت توزیع عرضه سوخت به شناور صیادی استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر از دیرباز در عرصه دریایی فعالیت داشته‌اند و اکنون نیز بخش زیادی از مردم در این حوزه فعال هستند.

وی با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر صید و صیادی در خلیج فارس است، افزود: در این راستا افزون بر ۲ هزار و ۲۵۰ شناور صیادی فعالیت می‌کنند و خانوارها در سواحل از طریق صید آبزیان امرار معاش می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه معیشت بیش از ۱۰ هزار خانوار استان بوشهر از طریق صید و صیادی تأمین می‌شود گفت: تأمین و توزیع سوخت شناورهای صیادی اعم از بنزین و گازوئیل یکی از مهمترین دغدغه صیادان است که مطالبات این قشر در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تشریح نحوه تحویل سوخت از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌های ساحلی و اسکله‌های صیادی تصریح کرد: در حال حاضر حمل سوخت از مخازن شرکت پخش تا جایگاه‌های ساحلی بر عهده جایگاه‌دار است که این مهم هزینه تحویل سوخت به شناورها را افزایش می‌دهد.

باستین با بیان اینکه قیمت سوخت به شناورهای صیادی بیش از قیمت رایج است اضافه کرد: به‌منظور حمایت از قشر زحمتکش صیاد و شفاف شدن فرایند تحویل سوخت به شناورهای صیادی در سفر دوم رئیس جمهور پیشنهاد همسان‌سازی سوخت‌رسانی به جایگاه‌های صیادان مطرح شد و مورد تأیید و تصویب مسئولان ذیربط قرار گرفت.