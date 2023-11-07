رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشت هزار واحد مسکن مهر استان کرمانشاه هنوز دفترچه اقساط نگرفته‌اند و صدور دفترچه برای آنها در دست پیگیری است.

وی افزود: از این هشت هزار واحد، پنج هزار واحد به مردم واگذار شده و سه هزار واحد نیز هنوز تحویل نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: در طرح مسکن مهر ساخت ۴۶ هزار و ۶۰۰ واحد در استان کرمانشاه در دست اقدام بود که اکثر این واحدها به مردم واگذار شد.

الماسی بیان کرد: همچنین در طرح مسکن ملی دولت قبل ۴۰ هزار نفر در استان کرمانشاه ثبت نام کردند که به گفته استاندار وقت تنها ۶ هزار و ۵۰۰ نفر توانستند آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را در موعد مقرر واریز کنند.

وی اضافه کرد: در طرح نهضت ملی مسکن دولت فعلی نیز ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند و پس از پالایش اولیه، ۵۷ هزار نفر واجد شرایط اولیه شناخته شدند.