بازدید ۱۵ هزار دانش آموز کرمانشاهی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس

سرهنگ سعید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعزام اولین گروه دانش آموزان کرمانشاه به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در نیمه دوم سال جاری آغاز شده است.

وی افزود: آشنایی دانش آموزان با دفاع مقدس و ایثار و فداکاری رزمندگان از جمله اهداف اعزام‌های دانش آموزی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس است که خود نوعی جهاد تبیین محسوب می‌شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه تصریح کرد: زمانی شهر کرمانشاه نیز مانند غزه زیر بمباران ارتش بعثی با پشتیبانی کشورهای غربی بود.

بهشتی بیان کرد: با تلاش رزمندگان کشورمان در جنگ هشت ساله تحمیلی به پیروزی رسید و امروز شاهد اقتدار و صلابت کشور هستیم.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال نیز ۱۵ هزار دانش آموز کرمانشاهی از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید کرده اند.