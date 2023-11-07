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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۵

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه خبر داد؛

بازدید ۱۵ هزار دانش آموز کرمانشاهی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس

بازدید ۱۵ هزار دانش آموز کرمانشاهی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس

کرمانشاه- معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه از بازدید ۱۵ هزار دانش آموز کرمانشاهی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس از ابتدای سال جاری خبر داد.

سرهنگ سعید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعزام اولین گروه دانش آموزان کرمانشاه به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در نیمه دوم سال جاری آغاز شده است.

وی افزود: آشنایی دانش آموزان با دفاع مقدس و ایثار و فداکاری رزمندگان از جمله اهداف اعزام‌های دانش آموزی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس است که خود نوعی جهاد تبیین محسوب می‌شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه تصریح کرد: زمانی شهر کرمانشاه نیز مانند غزه زیر بمباران ارتش بعثی با پشتیبانی کشورهای غربی بود.

بهشتی بیان کرد: با تلاش رزمندگان کشورمان در جنگ هشت ساله تحمیلی به پیروزی رسید و امروز شاهد اقتدار و صلابت کشور هستیم.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال نیز ۱۵ هزار دانش آموز کرمانشاهی از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید کرده اند.

کد مطلب 5932473

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