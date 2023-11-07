۷ پروژه راهداری چهارمحال و بختیاری در مرحله انعقاد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طهماسبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۳ راهدارخانه مرکزی با زیربنای ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع، ۳ هزار مترمربع ساختمان اداری در شهرستان‌ها، یک پایانه بار، یک قرارگاه پلیس‌راه، ۵ پاسگاه پلیس راه و ۳۰ راهدارخانه بین‌راهی در سطح استان فعال و مشغول خدمت رسانی هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۸ پروژه عمرانی در استان فعال است بیان داشت: ۴ پروژه احداث اتاقک نگهبانی و دیوار محوطه راهدارخانه کارون ۴، احداث نمازخانه بین راهی گوشنگلی واقع در محور بروجن- لردگان، احداث اتاقک نگهبانی و دیوار محوطه میانکوه و تعمیرات دیوار محوطه دزک ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به تازگی تحویل و افتتاح شده‌اند.

طهماسبی به مابقی پروژه‌ها اشاره و عنوان کرد: ۷ پروژه احداث سوله ماشین‌آلالت راهدارخانه کارون ۴، احداث سوله راهدارخانه فارسان و شلمزار، احداث نمازخانه بین‌راهی فرخ‌شهر، احداث ساختمان نگهبان و دیوار محوطه شلمزار و تعمیرات اداره راهداری اداره مالخلیفه احداث ساختمان اداری اداره‌کل، مهمان‌سرای گوشنگلی و احداث برج‌های نوری در راهدارخانه‌ها نیز در مرحله انعقاد قرارداد هستند.

وی با اذعان بر اینکه پروژه ساخت اغذیه سرای پایانه بار ۲۶ آذر شهرستان شهرکرد از پنجم فروردین امسال آغاز شد گفت: این تغذیه‌سرا ساختمانی به مساحت ۲۰۰ مترمربع در محوطه ۵۰۰ مترمربع است که تا کنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و زمان اتمام پروژه نیز تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود.

طهماسبی با بیان اینکه پروژه‌های تعمیرات راهداری ناغان، تعمیرات انبار فرخ‌شهر، تعمیرات دیوار محوطه و اتاقک نگهبانی اداره شهرستان کوهرنگ نیز تا پایان فصل جاری تمام و به بهره‌برداری می‌رسند اظهار کرد: احداث ساختمان اداری شهرستان لردگان نیز به تازگی شروع به کار کرده‌اند که تا کنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا آخر سال آینده به پایان می‌رسد.

وی خاطر نشان کرد: عملیات تکمیلی ساختمان اصلی و محوطه سازی پاسگاه پلیس‌راه بروجن- لردگان، احداث سوله اداری راهدارخانه مرکزی شهرستان شهرکرد، احداث سوله راهدارخانه شاه‌منصوری با ورق خود نگهدار و احداث سوله شن و نمک شهرستان اردل به ترتیب ازسال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آغاز به کار کردند که در حال حاضر ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تا آخر فصل جاری به پایان می‌رسند از دیگر پروژه‌های فعال در این استان است.

طهماسبی اذعان داشت: پروژه‌های احداث ساختمان‌های اداری شهرستان سامان و شهرستان بن نیز در مرحله مناقصه قرار دارند که پس از تحویل زمین جدید توسط اداره‌کل راه و شهرسازی آماده عقد قرارداد و کلنگ‌زنی می‌شوند.

وی یادآور شد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های فوق ۱۵۰ میلیارد تومان است که با تخصیص دادن به زودی شاهد به بهره برداری رساندن آنها خواهیم بود.