تعلیق فوتبال ایران بی اساس است / انتخابات 15 آذر برگزار می شود

مهدی خبیری که در پایان نشست روز گذشته کمیته انتقالی با خبرنگارمهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب افزود : اخباری که این روزها از سوی برخی از نشریات در خصوص برگزار نشدن انتخابات فدراسیون فوتبال و تعلیق دوباره فوتبال ایران از سوی فیفا مطرح می شود ، بی اساس است و هیچگونه مشکلی در راه برگزاری انتخابات وجود ندارد.

خبیری تصریح کرد: تاکنون در مرحله اجرایی انتخابات هیچگونه رفتاری برخلاف اساسنامه فدراسیون فوتبال صورت نگرفته و اساسنامه منعی برای حضور رئیس سازمان تربیت بدنی در انتخابات فدراسیون فوتبال قائل نشده است ولی عده ای تلاش می کنند تا این موضوع را خلاف اساسنامه عنوان کنند.

وی تصریح کرد: مقدمات برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال انجام شده و 11 نامزد پست های مختلف مشخص شده اند و بطور قطع انتخابات روز 15 آذرماه با حضور 4 تن از ناظران فیفا و AFC برگزار خواهد شد.

وی در خصوص انتخاب سرمربی جدید تیم ملی از سوی کمیته انتقالی اظهار داشت: خوشبختانه برخلاف شایعات موجود، کمیته انتقالی در زمینه گزینه مورد نظر به جمع بندی و توافقات لازم دست یافته و به احتمال زیاد تا پایان هفته و پس از انعقاد قرار داد نهایی نام سرمربی تیم ملی اعلام خواهد شد.