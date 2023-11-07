خواستار تشکیل اجلاس اضطراری در خصوص نقض حقوق بشر در غزه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در نشست «واکاوی نقش حقوق بین‌الملل و بشر دوستانه در خصوص فجایع غزه؛ نقص‌ها و راهکارها» اظهار داشت: جمعیت هلال احمر از زمان شروع حملات به غزه اقدام‌های بشر دوستانه خود را داشته است و علیرغم درخواست‌های گوناگون اعم از بر پا کردن بیمارستان سیار و انتقال بانک خون به غزه و با وجود مذاکرات مختلف که با رئیس هلال احمر مصر و عراق و اردن صورت گرفته تا کنون موفق به انجام هیچ‌یک از این اقدامات نشده‌ایم.

وی با تاکید بر جنایات فجیع رژیم صهیونیستی و نقض حقوق بشر با بمباران مراکز درمانی و بیمارستان‌ها گفت: خواستار تشکیل اجلاسی جهانی در خصوص نقض حقوق بشر و انجام جنایات جنگی توسط رژیم غاصب صهیونیستی هستیم.

کولیوند بیان داشت: رژیم صهیونیستی همه قوانین و کنواسیون‌ها را زیر پا گذاشته است و به هیچ چیزی رحم نمی‌کند. طبق قوانین بین الملل حمله به نیروهای امدادی، آمبولانس‌ها، بیمارستان‌ها و انبارهای هلال احمر جرم است و باید به عنوان جنایت جنگی دانسته شود و رژیم صهیونیستی تمام مصادیق جنایت جنگی را در غزه به اجرا درآورد.

کولیوند با اشاره به رنج مردم بی دفاع غیرنظامی افزود: اقلام درمانی در غزه بسیار ناچیز است و مردم علاوه بر درد مجروحیت به دلیل کمبود داروی بیهوشی هنگام مداوا شدن هم متحمل درد شدید می‌شوند.

کولیوند با اشاره به وظیفه هلال احمر در خصوص کمک بشردوستانه به سراسر جهان که مورد ظلم واقع شده افزود: هرگونه کمک بشر دوستانه از سوی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مانند ارسال محموله دارویی، غذایی و بانک خون با همکاری سازمان انتقال خون، ارسال سازه بیمارستان سیار به مرز رفح تاکنون پذیرفته نشده است.

وی افزود: با رئیس هلال احمر مصر، اردن عراق در خصوص کمک‌های بشردوستانه به غزه بارها گفت‌وگو کردیم و منتظر نتیجه هستیم.

کولیوند بیان داشت: در حملات اسرائیل به غزه همه قوانین زیرپا گذاشته شده است، حمله به نیروهای هلال احمر، آمبولانس، حمله به بیمارستان‌ها جنایت جنگی است و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

وی افزود: در این راستا ما خواستار برگزاری اجلاسیه اضطراری برای بررسی نقض آشکار قوانین بین‌المللی هستیم

وی افزود: مستنداتی در خصوص جنایت‌های جنگی اسرائیل جمع آوری شده است و حتماً اقدام به جرم می‌کنیم

وی ادامه داد: باید این وضعیت را در مجامع بین‌المللی پیگیری کرد و برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه مانند دارو ثابت قدم باشیم تا به نتیجه برسد.