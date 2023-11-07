مجتبی احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هفته کتاب بهانهای برای بازنگری مسائل حوزه کتاب و کتابخوانی است، گفت: هفته کتاب رویدادی است که میتواند جریانساز باشد و در طول سال توجه مردم را به سوی کتاب جلب کند.
وی افزود: در طول سال از سوی سازمانهای فرهنگی کشور برنامههای مختلفی حول محور کتاب برگزار میشود و در ایام برپایی هفته کتاب نیز این برنامهها، بهویژه جلسات نقد و معرفی کتاب بیشتر میشود.
لزوم افزایش رویدادهای فرهنگی مربوط به کتاب
احمدی به لزوم برپایی رویدادهای مختلف در ایام هفته کتاب با حضور مسؤولان اشاره کرد و تصریح کرد: در حین برپایی این رویداد فرهنگی نیز لازم است به بررسی وضع موجود کتاب و اهمیت مقوله کتابخوانی پرداخت تا برای رسیدن به وضعیت هرچه مطلوبتر درخصوص این صنعت بزرگ به راهکارهایی عملی دست پیدا کرد.
برای افزایش ضریب نفوذ کتاب در جامعه به کارهای پژوهشی بیشتری نیاز داریم تا از دل آنها به راهکار برسیم
شاعر و نویسنده کرمانی با بیان اینکه تجربههای خوب و موفقی درخصوص برگزاری هفته کتاب در کشور داریم، گفت: در خصوص این تجربهها میتوان نوعی مطالعه و بازنگری انجام داد و آنها را با تجربیات جهانی موفق ترکیب کرد تا از دل آن به راهکارهای عملی رسید.
سرانه کتاب افزایش یابد
او به حضور کتاب در سبد خرید خانوار و همچنین لزوم افزایش سرانه مطالعه در کشور اشاره کرد و افزود: در شهرهای مختلف کشور جمعهای مختلف کتابخوانی و جلسات نقد و بررسی کتاب وجود دارد که میتوان آنها را حفظ کرد و با شیب ملایمی بر تعداد آنها افزود تا جامعه بیش از پیش با فضای کتابی عجین شود.
احمدی گفت: برای افزایش ضریب نفوذ کتاب در جامعه به کارهای پژوهشی بیشتری نیاز داریم تا از دل آنها به راهکار برسیم. این فعالیتها میتواند با حضور افراد اهل کتاب مانند مؤلفان، ناشران، کتابفروشان، فعالان فرهنگی، روزنامهنگاران و… انجام شود.
لازم به ذکر است سیویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «آینده خواندنی است» از بیستوسوم تا سیام آبانماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
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