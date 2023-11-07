به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی دوشنبه‌شب در گفت و گو با خبرنگاران در ارومیه افزود: برای مبارزه با قاچاق و اخلالگران اقتصادی در کشور تلاش‌های زیادی صورت گرفته و همکاری خوبی را با گمرک و نهادهایی نظیر امور مالیاتی شاهد بوده ایم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: در کنار مبارزه با قاچاق و مجرمان اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نیز در دستور کار پلیس است و با همه توان در این خصوص همراه فعالان اقتصادی هستیم.

سردار رحیمی اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی رویدادی با حضور ۶۵۰ نفر از تلاشگران عرصه اقتصادی برگزار کرد که مورد استقبال فعالان نیز قرار گرفت، روند برگزاری این همایش‌ها استمرار خواهد داشت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با هدف بررسی فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص مبارزه با قاچاق، دوشنبه به آذربایجان غربی سفر کرده بود.