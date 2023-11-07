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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۰

استاندار کرمان:

افزایش مشارکت در انتخابات وظیفه همه دغدغه‌مندان انقلاب است

افزایش مشارکت در انتخابات وظیفه همه دغدغه‌مندان انقلاب است

کرمان- استاندار کرمان گفت: بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات بسیار مهم و وظیفه همه دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمد مهدی فداکار شامگاه دوشنبه در نخستین نشست شورای مشورتی نوجوانان استاندار کرمان گفت: فعالیت‌های نوجوانان در سطح جامعه می‌تواند مفید و اثرگذار باشد.

وی بیان کرد: در این شورا همه اعضا دارای یک رأی هستند و هیچیک از اعضا نسبت به دیگری برتری ندارد لذا همه اعضا باید احساس مسئولیت کرده و در چارچوب ساختار مشخص فعالیت کنند.

استاندار کرمان عنوان کرد: اهداف ارزشمندی برای این شورا تعریف شده است، لذا نباید شورای مشورتی تحت تأثیر جریانات سیاسی و انتخاباتی قرار گیرد، البته بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات بسیار مهم و وظیفه همه دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه اثر کار جمعی فراتر از فعالیت فردی است، بیان کرد: در حیطه فعالیت‌های اجتماعی باید تنوع علایق و سلایق را به رسمیت شمرده و از ظرفیت آنها استفاده مفید کرد.

فداکار با تاکید بر توجه هر چه بیشتر به اهداف بزرگ و کلان نظام برای انجام فعالیت‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: اعضای شورای مشورتی نوجوانان باید در برنامه‌های مختلف با یکدیگر همکاری داشته و یک الگوی موفق را در سطح استان معرفی کنند.

وی تشخیص نوع فعالیت و چارچوب کاری این شورا را برگرفته از تصمیمات اعضای شورا دانست و عنوان کرد: شورای مشورتی قرار نیست رقیب گروه دیگری باشد و جای فرد یا گروهی را تنگ کند، بلکه هدف استفاده از ظرفیت نوجوان جهت درک بهتر نسل نوجوان و انجام فعالیت اثربخش اجتماعی است.

استاندار کرمان، ایجاد حساسیت محیطی را یکی دیگر از وظایف اعضای شورای مشورتی نوجوانان عنوان کرد و افزود: اعضای شورای مشورتی نیز می‌توانند پس از ورود به دانشگاه با همین رویکرد و با روحیه جهادی فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: دغدغه اعضای شورای مشورتی نوجوانان باید منجر به شبکه‌سازی فعال نیروهای انقلابی شود و بر این اساس بتوانند در جریان‌های مختلف اجتماعی نقش اثرگذاری ایفا کنند.

کد مطلب 5932544

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