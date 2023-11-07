به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمد مهدی فداکار شامگاه دوشنبه در نخستین نشست شورای مشورتی نوجوانان استاندار کرمان گفت: فعالیت‌های نوجوانان در سطح جامعه می‌تواند مفید و اثرگذار باشد.

وی بیان کرد: در این شورا همه اعضا دارای یک رأی هستند و هیچیک از اعضا نسبت به دیگری برتری ندارد لذا همه اعضا باید احساس مسئولیت کرده و در چارچوب ساختار مشخص فعالیت کنند.

استاندار کرمان عنوان کرد: اهداف ارزشمندی برای این شورا تعریف شده است، لذا نباید شورای مشورتی تحت تأثیر جریانات سیاسی و انتخاباتی قرار گیرد، البته بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات بسیار مهم و وظیفه همه دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه اثر کار جمعی فراتر از فعالیت فردی است، بیان کرد: در حیطه فعالیت‌های اجتماعی باید تنوع علایق و سلایق را به رسمیت شمرده و از ظرفیت آنها استفاده مفید کرد.

فداکار با تاکید بر توجه هر چه بیشتر به اهداف بزرگ و کلان نظام برای انجام فعالیت‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: اعضای شورای مشورتی نوجوانان باید در برنامه‌های مختلف با یکدیگر همکاری داشته و یک الگوی موفق را در سطح استان معرفی کنند.

وی تشخیص نوع فعالیت و چارچوب کاری این شورا را برگرفته از تصمیمات اعضای شورا دانست و عنوان کرد: شورای مشورتی قرار نیست رقیب گروه دیگری باشد و جای فرد یا گروهی را تنگ کند، بلکه هدف استفاده از ظرفیت نوجوان جهت درک بهتر نسل نوجوان و انجام فعالیت اثربخش اجتماعی است.

استاندار کرمان، ایجاد حساسیت محیطی را یکی دیگر از وظایف اعضای شورای مشورتی نوجوانان عنوان کرد و افزود: اعضای شورای مشورتی نیز می‌توانند پس از ورود به دانشگاه با همین رویکرد و با روحیه جهادی فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: دغدغه اعضای شورای مشورتی نوجوانان باید منجر به شبکه‌سازی فعال نیروهای انقلابی شود و بر این اساس بتوانند در جریان‌های مختلف اجتماعی نقش اثرگذاری ایفا کنند.