آث میلان از سد کالیاری گذشت / رضایی تماشاگر پیروزی یارانش بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته سیزدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا امروز هفت بازی برگزار شد که به برتری تیم های آث میلان، لاتزیو، لیورنو، ناپولی و رجینا انجامید.

آث میلان که در فصل جاری مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا نتایج ضعیفی کسب کرده است، این هفته در خانه کالیاری موفق به کسب برتری 2 بریک شد. آث میلان در حالی برابر کالیاری به پیروزی رسید که تا دقیقه 61 با یک گل از این تیم عقب بود.

کالیاری خیلی زود در دقیقه 4 توسط روبرت آکوا فرسکا به گل رسید و نیمه نخست را نیز با برتری یک برصفر پشت سر گذاشت. در نیمه دوم آث میلان با میل تهاجمی بیشتر بازی کرد و ضمن جبران گل خورده ، موفق به زدن گل برتری در واپسین دقایق بازی شد. ابتدا آلبرتو جیلاردینو در دقیقه 61 بازی را به تساوی کشاند و با گل دقیقه 86 آندره پیرلو پیروزی به شاگردان کارلو آنجلوتی رسید.

با این پیروزی آث میلان جمع امتیازات خود را به عدد 17 رساند و به رده نهم جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا صعود کرد.

در پرگل ترین بازی امروز تیم فوتبال لیورنو در خانه موفق به شکست 3 بریک سامپدوریا شد. برای لیورنو در این بازی داریو کنژویچ (8) و فرانسیسکو تاوانو (85 و9) گلزنی کردند و تنها گل سامپدوریا را نیز کلودیو بلوچی در دقیقه 81 به ثمر رساند.

رحمان رضایی در پیروزی پرگل لیورنو نقشی نداشت و برتری قاطع هم تیمی هایش را از روی نیمکت تماشا کرد. لیورنو با این پیروزی جمع امتیازات خود را به عدد 12 رساند و به رده شانزدهم جدول رده بندی ارتقا یافت.

نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا به شرح زیر است:

* کالیاری یک - میلان 2

* امپولی صفر- تورینو صفر

* لاتزیو یک - پارما صفر

* لیورنو 3 - سامپدوریا یک

* ناپولی 2 - کاتانیا صفر

* رجینا صفر - فیورنتینا صفر

* اودینزه 2 - سیه نا صفر

جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا به شرح زیر است:

1- اینترمیلان 28 امتیاز

2- رم 25 امتیاز- تفاضل گل 10+

3- اودینزه 25 امتیاز- تفاضل گل 3+

4- فیورنتینا 24 امتیاز

* هفته سیزدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا امشب با برگزاری دیدار یوونتوس - پالرمو به اتمام می رسد.