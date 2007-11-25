پیروزى پردیس در هفته ششم لیگ برتر والیبال / پگاه برنده دربى ارومیه

به گزارش خبرنگارمهر، در حساس ترین دیدار این هفته از مسابقات تیم هاى مدعی پردیس متحد قزوین و سایپا تهران در قزوین به مصاف هم رفتند. در این دیدارکه با افت و خیزهاى زیادى از سوى دو تیم همراه بود شاگردان حمید موحدى در دو گیم ابتدایى بانتیجه 25 بر 19 و 25 بر22 به برتری دست یافتند. اما در ادامه تیم میزبان با نتایج 25 بر17، 25 بر21 و 15 بر12 بر حریف تهرانى خود غلبه کرد تا با حساب 3 بر2 پیروز میدان باشد. با این حساب تیم پردیس جمع امتیازات خود را به عدد 11 رساند و جایگاه خود را در مکان دوم جدول محکم کرد.

در مشهد هم بانک صادرات با غلبه بر والیبالیست هاى همدان جمع امتیازاتش را به 10 رساند تا با خیال راحت در مکان سوم جدول در انتظار بازى هاى آینده باشد. در این دیدار تیم میزبان در سه گیم متوالی و با نتایج 25 بر 18‏، 25 بر 17و 25 بر 13 شهردارى همدان را شکست داد.

اما در ورزشگاه آزادى تهران و پس از پیروزى 3 برصفر پیکان برابر استقلال گنبد دو تیم استیل آذین تهران و پتروشیمى بندرامام به مصاف هم رفتند. این بازى در گیم هاى اول و چهارم بانتیجه 25 بر23 و 25 بر 17 به نفع تیم تهرانى به پایان رسید. اما در سایر گیم ها تیم ماهشهرى بانتایج 25 بر17، 25 بر22 و 15 بر13 برترى را از آن خود کرد تا با کسب پیروزی 3 بر2 به امتیاز 8 برسد.

در ارومیه دیدار تیم هاى همشهرى به نفع پگاه خاتمه یافت. در این میدان شاگردان رسول بنایى با نتایج 25 بر17، 25 بر21 و 25 بر23 به پیروزى دست یافت.

دیگر دیدار امروز میان تیم هاى تربیت یزد و گل گهر سیرجان در یزد برگزار شد. در این مسابقه گل گهر تنها در گیم دوم توانست به پیروزى 25 بر22 دست یافت. در سایر گیم ها یزدى ها با نتایج 25 بر19، 25 بر14 و 25 بر 21 به برترى دست یافتند.