گریگوری اسمیت در گفتگو با مهر: آزادی دیپلماتهای ایرانی در دستورکار نیست / از منافقین حمایت نمی کنیم!

دریادار "گریگوری اسمیت" فرمانده بخش اطلاع رسانی وارتباطات نیروهای آمریکا در عراق که بارها جمهوری اسلامی ایران را به انجام فعالیتهای منفی در عراق بدون هرگونه مدرکی متهم کرده است در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال مبنی بر علت حمایت نیروهای آمریکایی از گروهک منافقین با وجود قرار گرفتن این گروهک در لیست گروههای تروریستی مدعی شد نظامیان آمریکایی از هیچ گروه تروریستی درعراق از جمله مجاهدین خلق حمایت نمی کنند.

اسمیت با اعتراف به اینکه " از نظر دولت آمریکا گروهک مجاهدین خلق یک گروه تروریستی است" بار دیگر ادعا کرد که ارتش آمریکا از آنها حمایت نمی کند.

وی در پاسخ به این سئوال مهر مبنی بر اینکه اگر دولت عراق رسما خواستار اخراج این افراد شود آیا دولت و ارتش آمریکا در کار اخراج این افراد به دولت عراق کمک کرده یا حداقل مانع از این اخراج نخواهند شد، با کلی گویی گفت : ما به سئوالات احتمالی پاسخ نمی دهیم و این سئوال یک سئوال فرضی است وما با فرضیات کاری نداریم.

گریگوری اسمیت درباره دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق با ابراز بی اطلاعی از دستورکار این نشست اظهار داشت : مسائل مربوط به این نشست را سفارت آمریکا درعراق پیگیری می کند.

سخنگوی رسمی نیروهای آمریکایی درعراق همچنین درباره سرنوشت بقیه دیپلماتهای ربوده شده ایرانی درعراق که از دی ماه سال گذشته همچنان در اسارت اشغالگران قرار دارند هم ادعا کرد: از دید مسئولان آمریکایی این افراد دیپلمات نبوده و تا زمانی که مسئولان آمریکایی بدانند که آنها خطری را برای عراق تشکیل می دهند همچنان در بازداشت باقی خواهند ماند.

اسمیت در ادامه گفتگو با مهر اظهارداشت : اکنون کمیته ای متشکل از نیروهای ائتلاف ودولت عراق وضعیت این افراد را به طور مستمر بررسی می کند.

"گریگوری اسمیت" فرمانده بخش اطلاع رسانی وارتباطات نیروهای آمریکا در عراق

برخلاف ادعای این مقام نظامی آمریکایی مبنی بر اینکه کشورش از گروهک تروریستی منافقین حمایت نمی کند،"علی الادیب" یکی از نمایندگان پارلمان عراق اخیرا در گفتگو با مهر تصریح کرد : با وجود آنکه نص صریح قانون اساسی عراق فعالیت گروهها و سازمانهای اپوزیسیون کشورهای همسایه را در خاک خود ممنوع کرده است، اما ارتش آمریکا از حضور گروهک تروریستی منافقین درخاک عراق همچنان حمایت می کند.

"جعفرالموسوی" دادستان کل عراق نیز اخیرا در گفتگوی اختصاصی با مهر با تاکید بر اینکه پرونده عناصر گروهک تروریستی منافقین همچنان در دست تحقیق و بررسی است، احتمال امضای توافقنامه همکاری میان تهران و بغداد در زمینه استرداد مجرمان را بعید ندانسته بود.

وی با اشاره به متهم بودن اعضای گروهک تروریستی منافقین به دست داشتن در کشتار عراقیهای بیگناه اعلام کرده بود: اقدامات قضایی برای محاکمه عناصر این گروهک آغاز شده است.

گروهک تروریستی منافقین که دراوایل انقلاب جمهوری اسلامی ایران به کشورمان صدمات زیادی وارد کرد، پادگان اشرف دراستان دیاله در شرق بغداد را به عنوان مقر خود انتخاب کرد و رژیم سابق حزب بعث به سرکردگی صدام دیکتاتور معدوم عراق نیز با این گروهک تروریستی درآغاز جنگ تحمیلی علیه ایران یعنی در اوایل دهه هشتاد همکاری می کرد و آنها را مورد حمایتهای گسترده خود قرار می داد.

دولت منتخب کنونی عراق درتلاش است تا آثار این گروهک تروریستی را از خاک عراق به علت دست داشتن در کشتار مخالفان عراقی و قلع و قمع انقلاب شیعیان در سال 1991 از بین ببرد.

همچنین ادعای این مقام آمریکایی درباره دیپلماتهای ربوده شده ایرانی در اربیل عراق دردی ماه سال گذشته در حالی تکرار می شود که دولت عراق و مقامهای حکومت محلی کردستان بر قانونی بودن فعالیت این افراد در کنسولگری ایران در اربیل عراق تاکید می کنند آمریکایی ها تنها دو دیپلمات را اخیرا آزاد کردند.

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مصاحبه از عمار حسینی