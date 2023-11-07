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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۴

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

تصادف محور کوهپایه ۳ فوتی و ۳ مصدوم داشت

تصادف محور کوهپایه ۳ فوتی و ۳ مصدوم داشت

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۳ نفر و فوت ۳ نفر دیگر در حادثه ترافیکی در محور کوهپایه خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۶ و ۳۴ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵ واژگون شده است، ابراز داشت: این حادثه در کوهپایه به اصفهان - نزدیک محدوده مجتمع رفاهی کوهپایه اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان اینکه یک نفر مرد و ۲ نفر زن در این حادثه مصدوم شدند، گفت: همچنین مرد ۳۲ ساله و ۲ کودک ۲.۵ ساله و ۶ ماهه در این حادثه جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک کد هلال احمر برای این حادثه تصریح کرد: مصدومان به بیمارستان‌های الزهرا و فارابی منتقل شدند.

کد مطلب 5932577

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