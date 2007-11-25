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۴ آذر ۱۳۸۶، ۲۱:۲۲

علی دایی سمبل فوتبال آسیا / مراسم قرعه کشی تحت تدابیر شدید امنیتی

علی دایی سمبل فوتبال آسیا / مراسم قرعه کشی تحت تدابیر شدید امنیتی

مراسم قرعه کشی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 در حالی عصر امروز در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد که علی دایی سرشناس ترین فوتبالیست قاره آسیا در این مراسم بود.

به گزارش خبرنگارمهر، این مراسم درمرکز گردهمایی بین المللی و درحضور نزدیک به 3 هزار نفر از میهمانان دعوت شده به این مراسم برگزار شد. حاشیه هایی از این مراسم را می خوانید :

* مراسم قرعه کشی با سخنرانی " تابو امبکی" رئیس جمهور آفریقای جنوبی  و سپ بلاتر آغاز شد.

* شهربندری دوربان ظرف روزهای گذشته پذیرای هزاران نفر از خبرنگاران و عکاسانی بود که برای پوشش خبری و تصویری این مراسم به آفریقای جنوبی سفر کردند. از این تعداد تنها تعدادی اندکی از خبرنگاران شانس حضور در سالن برگزاری مراسم را بدست آوردند.

* مراسم قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی تحت تدابیرشدید امنیتی از سوی پلیس شهر دوربان برگزار شد . پلیس حتی تدابیر ویژه ای را برای کنترل راههای اصلی و ترافیک شهر درنظر گرفته بود. 

* سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در اظهارنظری میهمان نوازانه اظهار داشت: از اینکه به خانه اش" آفریقا" آمده است ، بسیار خوشحال است. بلاتر یک سوئیسی الاصل است.    

* پوستربازیهای جام جهانی 2010 تصویری از ساموئل اتوئو بازیکن مشهور تیم ملی کامرون را نشان می دهد که در حال زدن ضربه با سر به توپ است.

* در مراسم امروز علی دایی و ژرژ وه آ برای انتخاب قرعه تیم های آسیایی دعوت شدند.

* قاره آفریقا برای نخستین بار شش نماینده در جام جهانی 2010 خواهد داشت.

* از کشورمان مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال و امیرحسین کریم پور دبیر کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در مراسم قرعه کشی حضور داشتند.

کد مطلب 593258

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