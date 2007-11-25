علی دایی سمبل فوتبال آسیا / مراسم قرعه کشی تحت تدابیر شدید امنیتی

به گزارش خبرنگارمهر، این مراسم درمرکز گردهمایی بین المللی و درحضور نزدیک به 3 هزار نفر از میهمانان دعوت شده به این مراسم برگزار شد. حاشیه هایی از این مراسم را می خوانید :

* مراسم قرعه کشی با سخنرانی " تابو امبکی" رئیس جمهور آفریقای جنوبی و سپ بلاتر آغاز شد.

* شهربندری دوربان ظرف روزهای گذشته پذیرای هزاران نفر از خبرنگاران و عکاسانی بود که برای پوشش خبری و تصویری این مراسم به آفریقای جنوبی سفر کردند. از این تعداد تنها تعدادی اندکی از خبرنگاران شانس حضور در سالن برگزاری مراسم را بدست آوردند.

* مراسم قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی تحت تدابیرشدید امنیتی از سوی پلیس شهر دوربان برگزار شد . پلیس حتی تدابیر ویژه ای را برای کنترل راههای اصلی و ترافیک شهر درنظر گرفته بود.

* سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در اظهارنظری میهمان نوازانه اظهار داشت: از اینکه به خانه اش" آفریقا" آمده است ، بسیار خوشحال است. بلاتر یک سوئیسی الاصل است.

* پوستربازیهای جام جهانی 2010 تصویری از ساموئل اتوئو بازیکن مشهور تیم ملی کامرون را نشان می دهد که در حال زدن ضربه با سر به توپ است.

* در مراسم امروز علی دایی و ژرژ وه آ برای انتخاب قرعه تیم های آسیایی دعوت شدند.

* قاره آفریقا برای نخستین بار شش نماینده در جام جهانی 2010 خواهد داشت.

* از کشورمان مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال و امیرحسین کریم پور دبیر کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در مراسم قرعه کشی حضور داشتند.