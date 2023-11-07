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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۷

بازگشت سرمربی تیم ملی بسکتبال به ایران به تاخیر افتاد

بازگشت سرمربی تیم ملی بسکتبال به ایران به تاخیر افتاد

«هاکان دمیر» سرمربی تیم ملی بسکتبال آذر را به عنوان زمان بازگشت خود به ایران برای پیگیری برنامه‌های مربوط به آماده‌سازی این تیم اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی ترکیه ای تیم ملی بسکتبال پس از پایان کار این تیم در بازی های آسیایی و کسب عنوان غیرقابل قبول پنجمی از همراهی دیگر اعضای کادر فنی و ملی پوشان به ایران امتناع کرد و به کشور خود بازگشت.

با توجه به در پیش بودن پنجره های انتخابی کاپ آسیا، قرار بود هاکان دمیر آبان به ایران بازگردد تا هم در کلینیک مربیگری حاضر شود و هم برنامه های پیشنهادی خود را برای دیدارهای این پنجره ها به فدراسیون اعلام کند. دمیر اما در آخرین مذاکره با فدراسیون بسکتبال، ۸ آذر را به عنوان زمان بازگشتش به ایران اعلام کرده است.

این در حالی است که سه هفته از آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال می گذرد و تا زمان بازگشت دمیر - بر اساس تاریخ پیشنهادی- این رقابت ها به پایان نیم فصل نزدیک می شود.

تیم ملی بسکتبال باید اسفند در پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا شرکت کند. در چارچوب این پنجره از رقابت ها، تیم ملی ۴ اسفند در تهران به مصاف قطر می رود و ۷ اسفند هم در هند با تیم ملی این کشور دیدار خواهد داشت.

کد مطلب 5932589

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