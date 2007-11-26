آناپولیس؛ آخرین شانس برای بزرگترین بازمانده

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "آبزرور" با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : کنفرانس آناپولیس بیش از آنکه برای اعراب مهم باشد؛ برای وزیر امور خارجه آمریکا اهمیت دارد و به گفته اغلب کارشناسان، اهمیت این کنفرانس برای رایس به حدی است که او در تمام مدت کنفرانس، از شدت هیجان ناخنهای خود را خواهد جوید.

این روزنامه نوشت : این کنفرانس آخرین شانس برای کسب اعتبار برای آخرین بازمانده دولت بوش محسوب می شود؛همقطاران محافظه کار رایس از قبیل دونالد رامسفلد، کارل روو و کارن هاگز همگی طعم شکست را چشیده و عرصه را ترک کرده اند و از میان آنها فقط رایس باقی مانده است.

به نوشته آبزرور، رایس در حالی در دولت بوش باقی مانده که هم اکنون به عنوان اصلی ترین مخالف سیاستهای "دیک چنی" معاون رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. سیاستهای تند چنی در برابر ایران، با وجود آنکه آمریکا در باتلاق عراق گرفتار شده، همچنان به قوت خود باقی است و درمقابل،رایس همان کسی که بوش را متقاعد کرده که برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها به همان اندازه پیروزی در عراق مهم است و این مسئله نیز در منافع آمریکا جای دارد به عنوان قدرتمندترین زن سیاه پوست جهان در حال سقوط است و کنفرانس آناپولیس می تواند باردیگر اعتبار از دست رفته او را به وی بازگرداند.

به گزارش مهر،این روزنامه نوشت : رایس در حالی به موفقیت آمیز بودن کنفرانس آناپولیس امید بسته که در خاورمیانه مسائلی چون جنگ عراق، موضوع هسته ای ایران، بحران در سرزمینهای فلسطینی و رویارویی فتح و حماس و همچنین خلاء قدرت در لبنان وجود دارد و همین مسائل شانس کمی برای موفقیت آناپولیس باقی می گذارد.

آبزرور در پاین مطلب خود نوشت : اگر به تاریخ خاورمیانه نگاه کنیم متوجه می شویم که رایس شانس بسیار کمی برای به نتیجه رساندن کنفرانس آناپولیس و کاهش تنشها میان تشکیلات خودگردان و تل آویو دارد و از همین رو می توان گفت رایس در زمان برگزاری کنفرانس سخت ترین روزهای کاری خود را سپری خواهد کرد.