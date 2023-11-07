پیروزی مجاهدان فلسطینی مدیون خون شهدای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین یادواره شهدای فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران با حضور مسئولین وزارت آموزش و پرورش و مقامات لشکری و کشوری صبح امروز در محل باغ موزه دفاع مقدس سالن خلیج فارس برگزار شد.

نشان دادن نماهنگ‌هایی با عکس شهدای معلم، اجرای زنده گروه‌های سرود مقاومت، خواندن وصایای شهدای فرهنگی و پخش گزیده‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص شهدا از جمله برنامه‌های این یادواره بود.

خانواده ۳۸ شهید فرهنگی هم در این برنامه حضور داشتند که از آنان تقدیر به عمل آمد.

نکته جالب این برنامه، حضور تعداد زیادی از نومعلمان در این برنامه بود.

علیرضا کریمیان مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در این برنامه گفت: اینکه نومعلمان را در این برنامه دعوت کردیم به این معنی بود که به نسل معلمان جدید این موضوع را منتقل کنیم که در قبال فرهنگ ایثار و شهادت همه ما وظیفه داریم.

وی با بیان اینکه معلمان وظیفه دارند که فرهنگ ایثار و شهادت را در بین دانش آموزان نهادینه کنند؛ گفت: آنها باید به دانش آموزان بگویند که قهرمانان واقعی شهدا هستند.

کریمیان ابراز امیدواری کرد این یادواره ادای دین کوچکی به شهدای ۸ سال دفاع مقدس باشد.

سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه تهران بزرگ هم در این برنامه گفت: بیش از ۲۲۰ هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم شده است. ۳۶ هزار شهید دانش آموز و پنج هزار شهید معلم داریم.

سردار حسن زاده گفت: اگر بخواهیم به نقش اقشار مختلف در فرهنگ مقاومت نگاه کنیم؛ باید بیشترین سهم را به نسل معلمان و دانش آموزان شهید بدهیم.

فرمانده کل سپاه تهران گفت: معلمان برای اینکه نشان دهند راه چیست خودشان حرکت کردند و دانش آموزان هم پشت سر آن‌ها حرکت نمودند. مدرسه‌ای را در تهران داریم که ۱۵۰ شهید تقدیم کرده است.

سردار حسن زاده گفت: پیروزی‌های برجسته و عزتمندانه مجاهدان فلسطین را مدیون قطرات خون پاک این شهدای فرهنگی و دانش آموز هستیم.

فرمانده کل سپاه تهران گفت: به برکت خون شهدا و مکتب شهدا امروز جریان عظیمی از مردم سراسر جهان علیه رژیم صهیونیستی آغاز شده است. ان شالله با تبیین این مکتب ارزشمند شهدا توسط شما فرهنگیان بسترسازی برای ظهور حضرت حجت را شاهد خواهیم بود.