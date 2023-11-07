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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۲

با مصوبه مجلس؛

تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی تغییر می‌کند

تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی تغییر می‌کند

شورای عالی بیمه سلامت مکلف شد تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و به تصویب هیئت وزیران برساند، به گونه‌ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.

کد مطلب 5932609
زهرا علیدادی

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