مادر ۳ شهیده دفاع مقدس آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحومه حاجیه خانم «حمیده عطاشی» مادر شهیدان والامقام «خیره، ملوک و سکینه بیت سعیداوی» و از جانبازان دوران دفاع مقدس دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر پاک این مادر صبور روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مردم شهید پرور دشت آزادگان در گلزار شهدای کوی ابوذر این شهرستان تشییع و به خاک سپرده شد.

شهیده «ملوک بیت سعیداوی» متولد چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳، شهیده «سکینه بیت سعیداوی» در دوم شهریورماه ۱۳۵۴ و «خیره بیت سعیداوی» در بیست و چهارم دی ماه ۱۳۶۰ در سوسنگرد به دنیا آمدند، هر سه خواهر در هفدهم اسفندماه ۱۳۶۳ در بمباران هوایی سوسنگرد به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.