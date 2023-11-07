محل دندانسازی غیرمجاز در اردبیل پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نسیمی دوست صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در اردبیل در تشریح جزئیات پلمب یک واحد دندانسازی غیرمجاز اظهار کرد: طی بازدیدهای مداوم و نامحسوس کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه، یک محل غیرمجاز دندانسازی در اردبیل، بدلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان، شناسایی و با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی، پلمب و فرد متخلف به مراجع قضائی معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی، دندانپزشکی، طب سنتی، کاشت مو و زیبایی در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: هم استانی‌ها می‌توانند هرگونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امور درمان‌های پزشکی، دندانپزشکی و طب سنتی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گزارش کنند.