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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴

با ورود نیروهای انتظامی؛

محل دندانسازی غیرمجاز در اردبیل پلمب شد

محل دندانسازی غیرمجاز در اردبیل پلمب شد

اردبیل- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: یک محل دندانسازی غیرمجاز در اردبیل با ورود به موقع بازرسان دانشگاه علوم پزشکی و نیروهای انتظامی پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نسیمی دوست صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در اردبیل در تشریح جزئیات پلمب یک واحد دندانسازی غیرمجاز اظهار کرد: طی بازدیدهای مداوم و نامحسوس کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه، یک محل غیرمجاز دندانسازی در اردبیل، بدلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان، شناسایی و با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی، پلمب و فرد متخلف به مراجع قضائی معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: انجام هرگونه مداخلات و اقدامات پزشکی، دندانپزشکی، طب سنتی، کاشت مو و زیبایی در مراکز غیرمجاز و توسط افراد غیر مرتبط ممنوع بوده و باید در مراکز معتبر و زیر نظر متخصص مربوطه انجام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: هم استانی‌ها می‌توانند هرگونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امور درمان‌های پزشکی، دندانپزشکی و طب سنتی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت یا اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گزارش کنند.

کد مطلب 5932631

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    نظرات

    • ایوب RO ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      6 0
      پاسخ
      سلام.کسانی که تجربه واستعداددندانپزشکی داردچراپلمب میکنیدونان خانوارمیبریدمنطق اینست احضارش کنیدازمون بگیریددرصورت تاییدومجوزصادرکنیدتاقانونی باشد
      • یوسف ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        2 0
        چرا باید آزمون بگیرند میخوایی نان خودشان آجر بشه ،
    • بهاره DE ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      چه کار کنند؟ انقدر گران کردنند. یک کشیدن دندان ۵۰۰ هزار تومان ، خدا رحم کند به ما، بیمه سلامت در درمانگاه امام رضا هم مثل تمام درمانگاها بیمه سلامت یعنی کاغذ دستمالی بندار بیرون.

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