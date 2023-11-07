لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- لایحه سند الحاقی پروتکل اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

- لایحه موافقتنامه پذیرش مقررات فنی هماهنگ سازمان ملل متحد برای خودروهای چرخ دار، تجهیزات و قطعاتی که می‌تواند به خودروهای چرخ دار نصب شود و به کار رود و شرایط شناسایی متقابل تاییدهای اعطا شده بر اساس مقررات سازمان ملل متحد

- لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان

- لایحه اصلاح بند ب ماده ۱۱ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

- لایحه معاهده معاضدت حقوق متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام

- لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

- لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا

- لایحه اصلاح ماده ۲۵ قانون گذرنامه

- لایحه مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و مواد و تجهیزات تحت نظارت، کنترل و سایر فعالیت‌های غیرمرتبط با آن‌ها