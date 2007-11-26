تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز دوشنبه پنجم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با پانزدهم ذی القعده سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم نوامبر سال 2007 میلادی.

- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ امارات با انجام دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* الشباب - الامارات

* الشارجه - حتا

* الوصل - الاهلی

* الظفره - النصر

* الشعب - الوحده

* الجزیره - العین

- در ادامه هفته هجدهم مسابقات قهرمانی انگلستان امروز دیدار زیر برگزار می شود:

* لستر - کاردیف

- در ادامه مسابقات جام جهانی والیبال امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:

* آرژانتین - اسپانیا

* کره جنوبی - آمریکا

* مصر - روسیه

* استرالیا - بلغارستان

* ژاپن - پورتوریکو

* برزیل - تونس