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۵ آذر ۱۳۸۶، ۸:۲۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر- گروه ورزشی: برگزاری هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ امارات و همچنین ادامه مسابقات جام جهانی والیبال از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز ایران و جهان است.

به گزارش خبرنگارمهر،  امروز دوشنبه پنجم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با پانزدهم ذی القعده سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم نوامبر سال 2007 میلادی.

 - هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ امارات با انجام دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* الشباب - الامارات
* الشارجه - حتا
* الوصل - الاهلی
* الظفره - النصر
* الشعب - الوحده
* الجزیره - العین

- در ادامه هفته هجدهم مسابقات قهرمانی انگلستان امروز دیدار زیر برگزار می شود:
* لستر - کاردیف

- در ادامه مسابقات جام جهانی والیبال امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* آرژانتین - اسپانیا
* کره جنوبی - آمریکا
* مصر - روسیه
* استرالیا - بلغارستان
* ژاپن - پورتوریکو
* برزیل - تونس

کد مطلب 593265

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