تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز دوشنبه پنجم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با پانزدهم ذی القعده سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و ششم نوامبر سال 2007 میلادی.
- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ امارات با انجام دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* الشباب - الامارات
* الشارجه - حتا
* الوصل - الاهلی
* الظفره - النصر
* الشعب - الوحده
* الجزیره - العین
- در ادامه هفته هجدهم مسابقات قهرمانی انگلستان امروز دیدار زیر برگزار می شود:
* لستر - کاردیف
- در ادامه مسابقات جام جهانی والیبال امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* آرژانتین - اسپانیا
* کره جنوبی - آمریکا
* مصر - روسیه
* استرالیا - بلغارستان
* ژاپن - پورتوریکو
* برزیل - تونس
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