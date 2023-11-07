به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ح) ماده ۷۵ این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی، بسیج و شتاب‌دهنده‌های صنایع خلاق فرهنگی- اجتماعی، انتشاراتی در بسترهای مختلف، کتابفروشی، سالن‌های نمایش فیلم و تئاتر دارای مجوز از مراجع ذیصلاح مشروط به رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی که فعالیت و استحقاق آنها مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد و همچنین مشروط به رعایت الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود.

آئین‌نامه این بند ظرف شش ماه توسط دولت تدوین می‌شود.