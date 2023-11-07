به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایرانشاهی امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، با تلاش ادارات ستادی و شهرستان، ۹.۵ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای اصلی، هشت کیلومتر روکش آسفالت در محورهای روستایی، ۹ کیلومتر زیر سازی محورهای روستایی انجام شده است.
وی بیان کرد: حذف و اصلاح نقطهٔ حادثهخیز روستاهای «سنگ سفید»، «بیچون» و «گوشه محسن بن علی» به مقدار ۵۰ هزار مترمکعب، پنج کیلومتر شانه سازی محورهای مواصلاتی، ۵۰۰ کیلومتر قنو زنی و ایجاد کانال و راهاندازی پنج دستگاه ماشینآلات بخش دیگری از اقدامات شاخص طی هفتماهه ۱۴۰۲ در این شهرستان است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای بروجرد، تنقیه و لایروبی ۱۸ دستگاه پل در محور اصلی فرعی و روستایی، هزار و ۵۰۰ تن لکهگیری و چاله گیری، ریزش برداری و پاکسازی محورها با حجم هشت هزار مترمکعب، تیغزنی و تسطیح محورهای روستایی به طول ۳۵۰ کیلومتر، ایجاد هره خاکی نقطهای پلهای آبرو در محورهای مواصلاتی ۵۰ دستگاه، بهرهبرداری از دو دستگاه زیر گذر پادگان مهندسی و دودانگه، تعمیر و مرمت سه دستگاه پلهای آسیبدیده و ساخت را بهعنوان بخشی دیگری از اقدامات هفتماهه در حوزه راهداری برشمرد.
ایرانشاهی به اقدامات انجام شده در راستای ایمنی و حریم این شهرستان اشاره کرد و افزود: ۱۹۵ کیلومتر خطکشی، نصب ۳۵۰ استوانه ایمنی، نصب هزار و ۲۰۰ عدد تابلو و علائم ایمنی، نصب ۸۰۰ عدد چشمگربهای، نصب ۲۵۰ سرعتکاه پلاستیکی و آسفالتی، تولید و نصب ۴۰۰ فلش بتنی، نصب ۲۰۰ عدد بشکه ایمنی، ۱۳۲ مورد اخطار به متجاوزان حریم راه و تعمیر از جمله این اقدامات است.
وی به عملکرد این اداره در حوزه حملونقل اشاره کرد و افزود: در این مدت، جابهجایی بیش از ۱۰ هزار زائر در طرح اربعین حسینی، کنترل دروازهای هزار و ۲۲۹ دستگاه انواع ناوگان حملونقل کالا، ۶۵ گشت مشترک با پلیس، رسیدگی و پاسخگویی به ۱۰۵ شکایت ثبت شده در سامانه ۱۴۱ نیز انجام شده است.
نظر شما