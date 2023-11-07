به گزارش خبرنگار مهر، جابر پیوست پیش از ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: با هدف ارتقای امنیت مردم و مقابله با هنجار شکنی ها، از ابتدای سال جاری و بر حسب قانون ۲ هزار و ۲۴٠ خودروی هنجار شکن با تخلفاتی نظیر پلاک مخدوش، حرکت نمایشی، کورس و اقدامات خطر آفرین توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

پیوست با بیان اینکه ۸۱۲ مورد از توقیف‌ها مربوط به مرکز استان است، عنوان کرد: اغلب رانندگان با تخلفات ذکر شده دارای رده سنی ۲٠ تا ۳٠ سال هستند.

پیوست با هشدار به خودروهای متخلف پلاک مخدوش یا بدون پلاک ابراز داشت: این خودروها توسط پلیس توقیف و به دستگاه قضائی معرفی و تا زمان ارائه دستور قضائی در توقیف خواهند بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با تاکید بر اینکه گزارش‌های اعلامی مردم مبنی بر تخلفات خودروها پیگیری می‌شود، تصریح کرد: در همین راستا نسبت به برخورد قانونی با متخلفین اقدام می‌شود.