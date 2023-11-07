ظرفیت دانش بنیان ها برای تامین نیازهای استان تهران استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیمهری پیش از شهر سه شنبه در جلسه و رویداد برق و الکترونیک که در محل پارک علم و فناوری پردیس برگزار شد، با اشاره به ظرفیت تهران در حوزه دانش بنیان اظهار کرد: نیمی از شرکت‌های دانش بنیان در تهران فعال هستند و با توجه به حضور دانشگاه‌های برتر نیاز بود که وضعیت به گونه‌ای سامان پیدا کند تا نیازهای استان برطرف شود.

وی ادامه داد: جلسات متعددی در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره برگزار شد تا نیازها مطرح و در قالب رویدادهایی در حضور شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شود تا اگر امکان وجود داشت نیازها برطرف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران عنوان کرد: اولین حوزه برق و الکترونیک بود که در جلسه امروز با کمک شبکه فن بازار و پارک علم و فناوری نیازها احصا شد تا زمینه برای رفع نیازها فراهم شود.

علیمهری گفت: اگر شرایط فراهم شود، شرکت‌ها برای رفع نیازهای احصا شده قرارداد منعقد می‌کنند و در صورتی که نیاز به کمک داشته باشند، استانداری و ادارات همکاری لازم را در مورد ایجاد شرایط برای تأمین تسهیلات و دیگر موارد انجام می‌دهند.