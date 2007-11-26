نتیجه کنفرانس آناپولیس تکرار شکست های گذشته آمریکا خواهد بود

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تجربه چند دهه گذشته در ارتباط با بحران خاورمیانه نشان داده است که برگزاری این اجلاس ها بدون توجه به واقعیت های فلسطین و بحران خاورمیانه تکرار اقدامات بدون نتیجه گذشته است.

وی با بیان اینکه تاکنون اجلاس های متعددی با حمایت آمریکا بدون ایفای هیچ نقش مهمی در کاهش بحران خاورمیانه و ایجاد ثبات در این منطقه برگزار شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه آمریکا در صحنه عراق و افغانستان سیاست شکست خورده ای را به نمایش گذاشته است و در عمل دولت بوش و جمهوری خواهان در صحنه داخلی آمریکا با شکست سنگین سیاسی و از دست دادن هر دو مجلس مواجهه شده اند، طراحی این اجلاس با هدف نمایش یک موفقیت سیاسی در حل یک بحران مهم با هدف تاثیر گذاری بر انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته است.

بروجردی خاطرنشان کرد: بوش به خوبی می داند برگزاری این اجلاس سرنوشت بهتری از اجلاس های قبلی نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: با توجه به واقعیت های موجود، در صحنه عمل این اجلاس در زمینه انتخابات ریاست جمهوری و تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم امریکا، تاثیر گذار نخواهد بود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس در پاسخ به این که دلیل شرکت کشورهای عربی در این کنفرانس چیست، عنوان کرد: شرکت برخی از کشورهای عربی در کنفرانس آناپولیس تحت اثر فشارهای آمریکا صورت می گیرد.