حضور جوانان در مرز مهران برای کمک به مردم غزه

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس شفیعی ظهر امروز سه شنبه در گفت و گو با رسانههای استان اظهار داشت: در هفتههای گذشته با توجه به حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه گروههایی از جوانان و نوجوانان و مردم کشورمان جهت کمک به مردم غزه به مرز بین المللی مهران مراجعه کرده که دیشب نیز گروهی در نقطه صفر مرزی مهران تجمع کردند که مرزبانان عراق با توجه به شرایط و قوانین داخلی خود برای مدتی مرز را بستند.
وی افزود: با پیگیریهای مسئولان صبح امروز مرز مهران بازگشایی و تردد به خاک عراق از سر گرفته شد.
فرماندار مهران اضافه کرد: با توجه به حجم زائران، برای اینکه تجمع در پشت گیتهای پایانه مرزی عراق صورت نگیرد به تدریج خروج زائران انجام میشود و تردد آسان و روان گزارش شده است.
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