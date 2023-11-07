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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

فرماندار مهران خبر داد؛

حضور جوانان در مرز مهران برای کمک به مردم غزه

حضور جوانان در مرز مهران برای کمک به مردم غزه

ایلام-فرماندار مهران از حضور جوانان و نوجوان در مرز مهران برای کمک به مردم غزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس شفیعی ظهر امروز سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌های استان اظهار داشت: در هفته‌های گذشته با توجه به حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه گروه‌هایی از جوانان و نوجوانان و مردم کشورمان جهت کمک به مردم غزه به مرز بین المللی مهران مراجعه کرده که دیشب نیز گروهی در نقطه صفر مرزی مهران تجمع کردند که مرزبانان عراق با توجه به شرایط و قوانین داخلی خود برای مدتی مرز را بستند.

وی افزود: با پیگیری‌های مسئولان صبح امروز مرز مهران بازگشایی و تردد به خاک عراق از سر گرفته شد.

فرماندار مهران اضافه کرد: با توجه به حجم زائران، برای اینکه تجمع در پشت گیت‌های پایانه مرزی عراق صورت نگیرد به تدریج خروج زائران انجام می‌شود و تردد آسان و روان گزارش شده است.

کد مطلب 5932772

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      7 2
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      حالاکه گه آمریکا به جنگ مسلمانان آمده مجتهدین دستور جهاد علیه کفار صادرومرز ها را باز نمایند و دولت با تمام دارایی نظامیدر برابر کفار به ایستد خواب کافی است سران عرب
    • ناشناس IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      1 1
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      خدا لعنت کنه بعضی از سران عرب بی غیرت را .مثل بن سلمان و بعضی دیگر از کشورهای عربی
    • IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      0 1
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      رحمت به شیری که خوردی حرفت طلاست

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