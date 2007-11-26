25 درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با بسیج اساتید همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، جعفر یعقوبی شامگاه یکشنبه به مناسبت هفته بسیج درهمایش اعضای بسیج اساتید گیلان در رشت افزود: این افراد تعرفه عضویت پر کرده و با کمال افتخار برای رشد و تعالی عرصه های علمی در تلاش هستند.

وی خاطرنشان کرد: با ظرفیت و مزیت سازی های که در حال انجام است در گذر زمان قاطبه اعضای هیئت علمی، وابسته به بسیج اساتید می شوند.

یعقوبی بیان داشت: به جز اعضای بسیج اساتید، جمعیتی در عرصه دانشگاهی وجود دارد که متدین و انقلابی بوده اما هویت خود را احراز نمی کنند و درصد هستیم این جمعیت قابل توجه به نوعی با بسیج اساتید مرتبط شوند.

وی اظهار داشت: روند بسیج اساتید یک رویکرد جهادی و آرمانی است و دولت نهم در عرصه اجرایی به ویژه در تدوین برنامه پنج ساله و الگوی توسعه اسلامی کشور به کرار تقاضای همکاری این سازمان را خواستار شده است.

یعقوبی ادامه داد: طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، یکی از اهداف تشکیل بسیج اساتید کمک به دولت در عرصه های اجرایی است.