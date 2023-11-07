آزادسازی ۸۵ هکتار از اراضی زراعی در معرض تغییر کاربری در اشتهارد

حسن علایی ثمرین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه قضائی اشتهارد برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ‌ها گفت که یک فقره عملیات اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در محدوده پلاک ثبتی ۳۰۶ بخش «پلنگ آباد» به انجام رسید که منجر به مقابله با تغییر کاربری ۸۵ هکتار از اراضی زراعی و کشاورزی شد.

دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد افزود: در این عملیات تعداد ۳۲ قطعه غیر مجاز اعمال قانون شد که شامل پنج ویلای غیرمجاز و موارد متعددی از دیوارکشی، قطعه بندی، محوطه سازی و ساخت استخر بود.

وی ارزش اراضی ای که از تغییر کاربری آن پیشگیری شده را ۷۶۵ میلیارد تومان عنوان کرد و متذکر شد: با توجه به شرایط زیست محیطی شهرستان اشتهارد، قطعاً اقدامات مقابله‌ای با جدیت بیشتری با حمایت دستگاه قضائی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.