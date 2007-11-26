بسیج تنها قدرتی که می تواند در مقابل دشمنان ایستادگی کند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه و امام جمعه رشت، شامگاه یکشنبه در دیدار با شورای فرماندهی سپاه منطقه گیلان اظهار داشت: این شجره طیببه از حسنات امام راحل بوده و بصورت گسترده در حال عالم گیر شدن است.

وی با بیان اینکه بسیج از روح اسلامی نشات گرفته است، بیان داشت: احساس مسئولیت مظهر روح اسلامی در جامعه است و بی تفاوتی با مسلمانی سازگار نیست.

آیت الله قربانی، لازمه احساس مسئولیت را پاسداری از حریم دین و نظام اسلامی دانست و بر تقویت روحیه بسیجی و جهادی در جامعه تاکید کرد.

وی ادامه داد: دشمنان از تفکر بسیجی هراسانند و برای تخریب این لشکر شکست ناپذیراسلام، برچسب های رنگارنگی به آن می زنند.

در ادامه این نشست فرمانده سپاه منطقه گیلان نیز بیان داشت: گیلان دارای 16 ناحیه مقاومت، یک ناحیه دانشجویی، 151 حوزه مقاومت، 14 حوزه اداری کارگری، 27 حوزه دانش آموزی، 9 حوزه دانشجویی و یک حوزه طلاب است.

سردار نظرعلی علیزاده خاطرنشان کرد: در مجموع سه هزار و 787 پایگاه مقاومت و 610 هزار نفر در استان عضو بسیج هستند.