خلق ثروت و ایجاد اشتغال از دستاوردهای سفر رییسی به کردستان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: سفر رئیس جمهور به کردستان دستاوردهای گستردهای را در حوزههای مختلف برای استان کردستان به ارمغان آورد.
از آنجا که موضوع اشتغال یکی از مشکلات مهم و جدی استان کردستان و از مطالبات مردم این استان از دولت سیزدهم است، رئیس جمهور در دیدار با مردم سنندج ضمن تاکید بر ایجاد اشتغال و فراهم کردن شغل و مسیر کسب و کار برای جوانان توسط مسئولان توجه به مطالبات مردم را مورد تاکید قرار داد.
استاندار کردستان در زمینه طرحهای مختلف برای ایجاد درآمد و کسب ثروت و افزایش اشتغال در استان کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تفاهمنامهای با هولدینگهای بزرگ در جلسه شورای اداری منعقد شده است که با همکاری یک بانک، مجموعه بنیاد مستضعفان تفاهمنامه امضا شد.
اسماعیل زارعی کوشا بیان کرد: در همین راستا پای هولدینگهای بزرگ به استان کردستان باز شد که زمینهساز توسعه سرمایهگذاری و اشتغال برای مردم استان کردستان خواهد بود و به خلق ثروت منتهی خواهد شد.
وی به مصوبات سفر دوم رئیس جمهور و هیأت دولت به استان کردستان اشاره کرد و بیان داشت: افزایش ظرفیت جابجایی کالا در مرز باشماق، صدور مجوز واردات ماشین آلات راهداری و شهرداری، تأمین ناوگان موتوری محیط زیست، صدور مجوز برای شهرک صنعتی مشترک کردستان و اقلیم عراق، صدور مجوز ایجاد شهرک ویژه انرژی خورشیدی در کردستان و تجهیز مرز باشماق به دستگاه ایکس رأی از مطالبات و نیاز کردستان بود که مصوب شده است.
احداث ۳۳۰ کیلومتر راه روستایی در کردستان
زارعی کوشا عنوان کرد: در دو سال اخیر ۳۳۰ کیلومتر احداث راه روستایی داشتیم و در گذشته در هر سال ۳۸ کیلومتر راه روستایی احداث میشد اما امسال ۶۰ کیلومتر راه روستایی ساخته شده است.
وی عنوان کرد: تکمیل گردنه صلواتآباد، تکمیل محور بیجار زنجان، احداث شبکه جمع آوری فاضلاب نواحی منفصل سد ژاوه، تکمیل قطعات محور سقز بانه و چهار بانده کردن آنها، اجرای طرحهای هادی روستایی، اجرای شبکههای آبیاری و زهکشی، بهسازی مسیر کامیاران، مریوان و اورامانات نیز در دست اقدام است که انجام شود.
استاندار کردستان با بیان اینکه سهم ما از حقوق معادن که به خزانه دولت واریز میشود، ۱۵ درصد و معادل بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است، بیان کرد: از سال ۹۲ تا سال ۹۹ کردستان هفت میلیارد تومان از این اعتبارات را از خزانه گرفته است و امسال ۴۴.۸ میلیارد تومان گرفتیم.
اتمام طرحهای مصوب دو الی سه ساله در یکسال
استاندار کردستان با اشاره به اینکه مصوبات سفر اول رئیس جمهور به کردستان دو الی سه ساله بود، افزود: برای راه آهن همدان سنندج مصوبهای یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ داشتیم اما با تلاش مضاعف و تخصیص خوب و پیگیری مجدانه مسئولان استان بسیاری از طرحها از جمله راه آهن همدان سنندج در یکسال به ثمر نشست و در سفر دوم رئیس جمهور و یعنی یک سال بعد از مصوبات سفر اول، افتتاح و به بهرهبرداری رسیدند.
وی بیان کرد: بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان پروژه با ارزش روز بهرهبرداری شد و در سفر دوم ۷۲۰ میلیارد تومان اعتبار به کردستان تخصیص داده شد و این فرصتی است که تا پایان سال بسیاری از طرحهای دیگر را میتوان ادامه داد.
زارعی کوشا بیان کرد: بهرهبرداری از طرحهای آبی در کردستان از طرحهای مهمی بود که در این سفر مورد توجه بود چرا که در دو سه سال اخیر نخستین چالشهای کردستان در فصول مختلف کمبود آب بانه و یا مشکل طعم و بوی آب شرب سنندج بود و در سفر دوم رئیس جمهور به کردستان ۱۴ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه آب افتتاح شد.
فروش ۱۲۵ بلیط نخستین پرواز سقز به تهران در کمتر از چهار ساعت
وی یادآور شد: نخستین پرواز این فرودگاه از سقز به تهران با بلیط فروشی انجام شد و در کمتر از چهار ساعت ۱۲۵ نفر متقاضی بلیط پرواز شدند و از این پرواز استفاده کردند.
استاندار کردستان با اشاره به فرودگاه سقز به عنوان یکی از پروژههای مهم کردستان که ناتمام مانده بود، اضافه کرد: پیگیریهای گستردهای در این زمینه انجام شد و پروژه فرودگاه سقز به طور کامل بهرهبرداری شد و اکنون آماده استفاده مردم شهرستان سقز است.
زارعی کوشا خاطرنشان کرد: از طریق فرودگاه سقز قول مساعد یک پرواز در هفته را داریم که مردم میتوانند از این پرواز بهره ببرند.
کردستان با افتتاح طرحهای مختلف در سفر رئیس جمهور به کردستان مسیر توسعه و پیشرفت را در بر گرفته است و با مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به کردستان شاهد خلق ثروت و افزایش اشتغال خواهیم بود که دستاورد ارزشمندی برای مردم کردستان خواهد بود.
نظر شما