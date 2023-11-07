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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

تیر و کمان قهرمانی آسیا؛

تیم‌های میکس کامپوند و ریکرو از صعود به نیمه‌نهایی بازماندند

تیم‌های میکس کامپوند و ریکرو از صعود به نیمه‌نهایی بازماندند

تیم‌های ملی میکس کامپوند و ریکرو ایران با شکست برابر هند و چین از صعود به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی آسیا بازماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات تیروکمان قهرمانی آسیا که در تایلند جریان دارد، تیم میکس کامپوند کشورمان با ترکیب محمدصالح پالیزبان و بیتا عاشق‌زاده در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات به مصاف تیم ویتنام رفت و با نتیجه ۱۶۰ بر ۱۵۵ به پیروزی رسید.

تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم هند رفت و با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۱ شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

تیم میکس ریکرو کشورمان با ترکیب صادق اشرفی و یسنا پورماهانی پس از استراحت در دور نخست، در یک هشتم نهایی به مصاف تیم اندونزی رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید. تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم چین رفت و با نتیجه ۵ بر یک شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

کد مطلب 5932845

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