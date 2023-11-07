به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات تیروکمان قهرمانی آسیا که در تایلند جریان دارد، تیم میکس کامپوند کشورمان با ترکیب محمدصالح پالیزبان و بیتا عاشق‌زاده در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات به مصاف تیم ویتنام رفت و با نتیجه ۱۶۰ بر ۱۵۵ به پیروزی رسید.

تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم هند رفت و با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۱ شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

تیم میکس ریکرو کشورمان با ترکیب صادق اشرفی و یسنا پورماهانی پس از استراحت در دور نخست، در یک هشتم نهایی به مصاف تیم اندونزی رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید. تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم چین رفت و با نتیجه ۵ بر یک شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.