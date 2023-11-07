به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی رصد و پایش فضای مجازی از سوی کارشناسان انتظامی خرم‌آباد و انتشار تصاویری از ترویج قدرت‌نمایی توسط دو شخص در فضای مجازی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس خرم‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی دو عامل اصلی این قدرت‌نمایی را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی‌های اولیه از محل اختفای آنها یک قبضه سلاح کمری نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، تصریح کرد: هرکس بخواهد نظم و امنیت شهروندان را مختل کند پلیس با وی برخورد قانونی خواهد شد.