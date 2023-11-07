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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

فرمانده انتظامی خرم‌آباد خبر داد؛

دستگیری عاملان قدرت‌نمایی فضای مجازی در خرم‌آباد

دستگیری عاملان قدرت‌نمایی فضای مجازی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری عاملان قدرت‌نمایی در فضای مجازی با استفاده از سلاح گرم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی رصد و پایش فضای مجازی از سوی کارشناسان انتظامی خرم‌آباد و انتشار تصاویری از ترویج قدرت‌نمایی توسط دو شخص در فضای مجازی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس خرم‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی دو عامل اصلی این قدرت‌نمایی را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی‌های اولیه از محل اختفای آنها یک قبضه سلاح کمری نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، تصریح کرد: هرکس بخواهد نظم و امنیت شهروندان را مختل کند پلیس با وی برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 5932848

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    نظرات

    • زیگزاگ IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
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      با احترام. لطفا یه فکری برای زورگیرها و سارقان موتوری در سطح شهر بکنید. باور کنید مساله ی مهمیه و همه گیر شده. الان شدتش از کرونا هم بدتر شده.
    • حمید IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      7 0
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      باسلام وخسته نباشید چرا کلاه برداران اینترنتی به صورت خاص وبا اسم مستعار واصلی آنها اعلام نمیکنید که اگر کسی مثل من شاکی هستم پرونده خودم را به جریان بندازم

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