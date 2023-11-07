سرویس و آماده سازی ۶۲ دستگاه نمک پاش برای راهداری زمستانی

رضا پیرمحمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای آمادگی راهداری زمستانی ۵۴ دستگاه نمک پاش در سراسر استان کرمانشاه سرویس و آماده به کار شدهاند و هشت دستگاه نمک پاش خریداری شده که به زودی جمع ناوگان اضافه خواهند شد.
️وی افزود: از نمک پاش های اسقاطی ۲ دستگاه توسط پرسنل ماشین آلات اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه به صورت کامل بازسازی شده که به عنوان پشتیبان به ناوگان راهداری زمستانی اضافه خواهد شد.
رئیس اداره ماشین آلات و تجهیزات راهداری استان کرمانشاه اورهال ماشین آلات راهداری، گفت: طی هفت ماه گذشته اداره ماشین آلات نسبت به بازسازی دستگاههای فرسوده اقدام کرده که در این اقدامات پنج دستگاه از ماشین آلات راهداری شامل یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی هپکو، ۲ دستگاه لودر ۴۴۰۰ ولوو، یک دستگاه گریدر کاترپیلار و یک دستگاه تانکر آب پاش کامل اورهال گردیده است.
پیرمحمودی گفت: سه دستگاه مایلر با پیشرفت ۹۵ درصدی در حال اورهال هستند و همچنین ۲ دستگاه لودر و۲ دستگاه بلدوزر با پیشرفت بالای ۷۰ درصد در کمترین زمان ممکن به بهره برداری خواهند رسید.
وی با اشاره به بروزرسانی ناوگان فرسوده، گفت: با انجام برنامه ریزی و کارشناسیهای انجام شده، یک دستگاه بیل هپکو، یک دستگاه تراگریدر به همراه یک دستگاه آمیکو که تقریباً دچار فرسودگی کامل بودهاند بازسازی و به ناوگان ماشین آلات اضافه شدهاند.
️وی با اشاره به بازسازی و بهره برداری از ۱ دستگاه قیرپاش فرسوده، بیان کرد: عملیات بازسازی یک دستگاه مایلر، ۲ دستگاه خودروی بنز تک ده تن آغاز شده و به دنبال آن هستیم که در چند ماهه آینده اورهال کامل انجام و به ناوگان خودرویی اضافه شوند.
پیرمحمودی در پایان افزود: امورات تعمیرات و سرویس کلیه ماشین آلات به صورت جاری اعم از سبک، نیمه سنگین و سنگین هر روزه در حال انجام بوده و در کمترین زمان ممکن نسبت به راه اندازی اقدام میشود اما فرسودگی و عمر بالای ماشینآلات راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه که هر سال در طرح زمستانی مورد استفاده قرار میگیرد از دغدغههای اصلی مدیران و مسئولان اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه در مسیر خدمترسانی بهتر به مردم است که نوسازی آن به عزم ملی و جهادی نیاز دارد.
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