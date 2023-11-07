۹۸ کانون فرهنگی مساجد زنجان دارای کتابخانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی روز سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته کتاب، گفت: ۷۶ باب از این کتابخانه ها به صورت مخزن بسته و ۱۲ باب نیز به صورت مخزن باز اداره می‌شود.

وی به تلاش برای توسعه ارائه خدمات کتابخانه در مساجد استان اشاره کرد و ادامه داد: در زمان حاضر بیش از ۱۴ هزار نفر عضو کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هستند و در این حوزه فعالیت می‌کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان با تشریح برنامه‌های هفته کتاب در بین کانون‌های مساجد استان زنجان، اظهار کرد: سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «آینده خواندنی است» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان‌ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

وی از پیش بینی برنامه‌های متعدد به مناسبت این هفته در بین کانون‌های مساجد استان زنجان خبر داد و افزود: به همین منظور نمایشگاه کتابی به همت یکی از کانون‌های مساجد شهرستان خدابنده در مصلای نماز شهر قیدار برپا خواهد شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان زنجان از برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه اعضای کانون‌های مساجد استان زنجان خبر داد و گفت: این مسابقه از کتاب «طرح اندیشه اسلام در قرآن» اجرا می‌شود و علاقه مندان از ۱۵ آبان تا پایان دی ماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به سایت www.bachehayemasajed.ir در این مسابقه شرکت کنند.