به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی غضنفری صبح سه شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر در هفته بسیج ضمن محکوم کردن جنایت‌های اخیر رژیم کودک کش صهیونیستی با اشاره به اهمیت بسیج در کشور افزود: بسیج یادگاری ارزشمند توسط امام راحل محسوب می‌شود که تا به حال این نهاد مقدس اقدامات بسیار بسزا و اثربخشی را در کشور ایفا کرده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با اشاره به دستاوردهای عمرانی متعدد در کشور اذعان کرد: مهندسین یکی از قشرهای بسیار اثرگذار در جهت پیشبرد اهداف عمرانی کشور محسوب می‌شوند و تا کنون نیز مهندسین بسیجی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان بوشهر بدون هیچ چشم داشتی اقدامات عمرانی متعددی را به ارمغان آورده‌اند.

وی تصریح کرد: امروزه به برکت انقلاب اسلامی مهندسین ایرانی توانسته‌اند درون و برون کشور با اقدامات ارزشمند خود ایفای نقش کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر در پایان بیداری ملت‌ها و آزادی‌خواهان جهان را ناشی از جنایت‌های بی‌رحمانه رژیم غاصب صهیونیستی دانست و خاطرنشان کرد: رژیم کودک کش صهیونیستی با جنایت‌های فراوانی که در روزهای اخیر مرتکب شد، فریاد آزادی‌خواهان جهان را برانگیخت و جهان را نسبت به بی‌رحمی و اشغالگری خود آگاه‌تر کرد.