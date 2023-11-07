به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا امیری ظهر سه شنبه در تشریح اقدامات فرماندهی انتظامی کهنوج از ابتدای سال تاکنون افزود: کشف بیش از ۲ تن و۴۰۰ کیلو انواع موادمخدر، دستگیری ۲۵۳ قاچاقچی و خرده فروش موادمخدر و جمع آوری ۱۳۶ معتاد متجاهر از دیگر اقدامات انجام شده در این شهرستان بوده است.

وی عنوان کرد: دستگیری ۷۴ نفر از دارندگان سلاح و عامل تیراندازی و کشف تعداد قابل توجهی انواع سلاح غیر مجاز و مهمات از دیگر دستاوردهای این فرماندهی در سال جاری بوده است.

فرمانده انتظامی کهنوج تصریح کرد: کشف بیش از ۳۰ هزار و ۸۴۰ لیتر سوخت قاچاق شامل گازوئیل و بنزین و کشف ۳۷۷ فقره انواع سرقت نیز انجام شده که در این راستا ۲۱۹ سارق، ۱۴ قاچاقچی کالا، ۶ عامل سرقت‌های مسلحانه و ۴ قاتل دستگیر شدند و ۵۸۵ دستگاه انواع وسیله نقلیه متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

امیری بیان کرد: همواره برای افزایش احساس امنیت و رضایتمندی مردم تلاش می‌کنیم.