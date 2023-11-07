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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

فرمانده انتظامی گرگان:

مالخر گوشی های مسروقه بیماران در گرگان دستگیر شد

مالخر گوشی های مسروقه بیماران در گرگان دستگیر شد

گرگان- فرمانده انتظامی گرگان از دستگیری یک مالخرگوشی های مسروقه بیماران و همراهان آن در بیمارستان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: با وقوع چند فقره سرقت گوشی همراه بیماران و همراهان آنها در سطح استان گلستان و مازندران مشخص شد که سارق پس از موبایل قاپی، گوشی‌های سرقتی را به فردی در شهرستان گرگان می‌فروشد.

وی افزود: شناسایی مالخر و مخفیگاه وی در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت و تیم عملیات کلانتری پس از تحقیقات پلیسی، به دست آوردند که فردی گوشی‌های سرقتی را از سارق خریداری و در مخفیگاه خود پنهان می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: تیمی از عوامل کلانتری با هماهنگی مقام قضائی برای دستگیری متهم و بازرسی از مخفیگاه وی اعزام شدند و موفق شدند پس از مراقبت‌های ویژه مالخر گوشی‌های سرقتی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

تجری عنوان کرد: در بررسی از مخفیگاه متهم، تعداد ۵ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان ابراز داشت: با اعتراف متهم مبنی بر مالخری اموال مسروقه، متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5932893

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