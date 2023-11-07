مالخر گوشی های مسروقه بیماران در گرگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: با وقوع چند فقره سرقت گوشی همراه بیماران و همراهان آنها در سطح استان گلستان و مازندران مشخص شد که سارق پس از موبایل قاپی، گوشی‌های سرقتی را به فردی در شهرستان گرگان می‌فروشد.

وی افزود: شناسایی مالخر و مخفیگاه وی در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت و تیم عملیات کلانتری پس از تحقیقات پلیسی، به دست آوردند که فردی گوشی‌های سرقتی را از سارق خریداری و در مخفیگاه خود پنهان می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان گفت: تیمی از عوامل کلانتری با هماهنگی مقام قضائی برای دستگیری متهم و بازرسی از مخفیگاه وی اعزام شدند و موفق شدند پس از مراقبت‌های ویژه مالخر گوشی‌های سرقتی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

تجری عنوان کرد: در بررسی از مخفیگاه متهم، تعداد ۵ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان ابراز داشت: با اعتراف متهم مبنی بر مالخری اموال مسروقه، متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.