ثبت نام ۶۵ نفر در انتخابات خبرگان رهبری تا ظهر امروز

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در خصوص آخرین آمار ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: تعداد ثبت نام کنندگان تا ساعت ۱۳.۳۰ امروز سه شنبه (۱۶ آبان ۱۴۰۲) در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به ۶۵ داوطلب رسید.

وی افزود: بیشترین تعداد ثبت نام کننده برای استان تهران است.

گفتنی است زمان ثبت نام تا پایان ساعت ۱۸ روز شنبه (۲۰ آبان ۱۴۰۲) است و انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

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