به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، محمدامین کرمی نیا قائممقام مدیرعامل و معاون فروش و صادرات شرکت الوند با اعلام این خبر و اشاره به اینکه یکی از بزرگترین مزیتهای شرکت الوند، سبد کامل و متنوع محصولات است، افزود: شرکت کاشی الوند در این نمایشگاه برای اولینبار از محصولات استخری خود رونمایی کرد و محصولات پارکتی و پارکینگی با ضخامت ۱۴ میلیمتر بهعنوان محصول جدید در بیست و هشتمین نمایشگاه کاشی و سرامیک معرفی شد.
نقطه قوت شرکت در نمایشگاه
وی با بیان اینکه، مهمترین نقطه قوت شرکت کاشی الوند در نمایشگاه سال جاری تنوع محصولات و گسترش سبد کالایی است، عنوان کرد: این نمایشگاه باعث شد محصولات جدید الوند بهخوبی به مصرفکنندگان و فعالان صنعت ساختمان معرفی شده و قابلیت رقابت با محصولات ایتالیایی و اسپانیایی بهوضوح در این تولیدات مشاهده گردد.
قائممقام مدیرعامل شرکت الوند تأکید کرد: این محصولات پیشتر در خطوط تولید شرکت کاشی الوند وجود نداشته و این شرکت بهتازگی موفق به تولید و افزودن آن به سبد محصولات خود شده است.
رفع کاستیهای محصولات
معاون فروش و صادرات شرکت کاشی الوند در ادامه افزود: یکی از کاستیهای شرکت در سالهای گذشته نبود محصولات تیرهرنگ با شدت رنگ بالا در سبد محصولات این شرکت بوده است؛ اما امروز کاشی الوند قابلیت تولید تمامی طرحهای مذکور را دارد. ما امروز به نقطهای رسیدهایم که میتوانیم مشابه هر طرحی در هر نقطه از دنیا را بدون هیچ محدودیتی تولید کنیم.
افزایش کیفیت همراه با کاهش ضخامت محصولات
وی با تأکید بر اینکه یکی از بزرگترین ویژگیهای کاشی الوند تولید کاشی با ضخامت پایین است، اظهار داشت: نقطه قوت محصولات ۶۰ در ۱۲۰ پرسلان (که پرتیراژترین محصولات حال حاضر الوند هستند) و سایر محصولات تولیدی الوند، این است که علیرغم اینکه کیفیت و مقاومت محصول حفظ شده درعینحال ضخامت آنها کاهش یافته است. این اتفاق باعث صرفهجویی قابل تأملی در هزینههای حمل و نقل گردیده است.
تولید ۲ هزار طرح و رنگ جدید در یک سال
معاون فروش و صادرات کاشی الوند در ادامه تأکید کرد: در یک سال گذشته بیش از ۲ هزار طرح و رنگ جدید در این شرکت تولید شده است که در بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کاشی و سرامیک تنها ۲۰۰ طرح و رنگ به نمایش گذاشته شده است. وی تأکید کرد: بسیاری از این طرحها و رنگها باتکیهبر توانمندی، مهندسان و نیروی انسانی فعال در کارخانه تولید شده و بسیاری از طرحهای ایتالیایی و اسپانیایی با دانش و تلاش مضاعف همین عزیزان به فرایند تولید کارخانه اضافه شده است. باتوجهبه اینکه تمامی تجهیزات کارخانه الوند محصول کشور ایتالیا است این قابلیت را در فرایند تولید ایجاد میکند که محصولی باکیفیت بسیار بالا و زیبایی بیشتر تولید شود.
افزایش فهرست مشتریان
وی با بیان اینکه مهمترین دستاورد بازاریابی و تبلیغاتی کاشی الوند در نمایشگاه امسال این صنعت، افزودن مشتریان جدید و بالقوه به شبکه مشتریان فعلی بوده است، ادامه داد: همچنین نمایندگان کنونی و فعالان صنعت کاشی و سرامیک همزمان با بازدید از غرفه کاشی الوند جدیدترین محصولات را مشاهده کرده و بازخوردهای بسیار عالی از این محصولات دریافت شد. رنگها، طرحها و اندازههای محصولات جدید برای مشتریان فعلی و قبلی کاشی الوند دارای جذابیت بسیار زیاد بود.
پیگیری درخواستهای نمایندگی
قائممقام مدیرعامل الوند با اشاره به اینکه حجم بازدید از غرفه کاشی الوند در نمایشگاه بسیار بالا بود، افزود: در میان آمدوشد بازدیدکنندگان به غرفه، مشتریان جدیدی آمادگی خود را برای همکاری با کاشی الوند اعلام کردهاند. بسیاری از مخاطبان با دیدن محصولات جدید و متنوع کاشی الوند درخواست نمایندگی داده و در این زمینه همکاریهای لازم و سازندهای صورتگرفته است که پس از نمایشگاه از سوی دو طرف پیگیری خواهد شد.
از افرادی که امکان حضور در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک نداشتند، دعوت میشود با مراجعه به سایت نمایشگاهی کاشی الوند، همراه تور مجازی الوند برای نمایشگاه کاشی و سرامیک باشند.
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