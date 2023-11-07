صحنه تئاتر نیاز به حمایت دولتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانپا صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اثر «رؤیای اسبی به نام شبرنگ» که امروز اجرا شد؛ حاصل همکاری بود که با آقای سیم ریز داشتیم، این سومین همکاری ما بود و دلیل انتخاب کیخسرو برای این موضوع بود که چه الگویی می‌توان برای نسل نوجوان تعریف کنیم.

کارگردان تئاتر افزود: پس از اولین کاری که در حوزه شاهنامه انجام دادم و اتفاقاً با بازخوردهای خوبی همراه بود و این احساس به ما رسید؛ در این کار کیخسرو را به دلیل اینکه سراسر خرد و عقل است انتخاب کردیم.

وی گفت: در مدت حدود بیش از یک ماهی که کار تمرین این تئاتر انجام شد همه عوامل با دکور اصلی، موسیقی و حتی لباس تمرین داشتند و هیچ زمانی از تیم به بطالت نگذشت.

جهانپا با بیان اینکه سه نسل درخشان تئاتر مشهد در این کار فعالیت داشتند؛ گفت: بجز این سه نسل درخشان دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ تئاتر مشهد؛ نسل ۸۰ که عمدتاً دانشجوی تئاتر است هم در این پروژه فعالیت دارند و تمام روز این هنرمندان؛ هنرهای نمایشی است.

کارگردان تئاتر اضافه کرد: هدف من این بود که همانطور که بزرگان ما فرصت حضور به ما دادند؛ نسل جدید هم بتواند چنین فرصتی داشته باشد و بدرخشند و برای کارهای دیگر انتخاب شوند.

چراغ سالن‌های تئاتر مشهد روشن است

وی گفت: با همه استقبالی که برای تئاتر وجود دارد اما هنوز گمان نمی‌کنم یک درصد جمعیت مشهد را توانسته باشیم جذب کنیم، در واقع شاید ۵ تا ۷ هزار نفر به طور مداوم در حال تماشای تئاتر هستند؛ امیدوارم انجمن نمایش که بعد از تئاتر فجر استانی انتخابات آن برگزار می‌شود؛ بتواند خودی نشان دهند و با جنگندگی بتواند بیلبورد بگیرد. من برای این کار می‌توانستم بیلبورد اجاره کنم اما ترسیدم از اینکه انگ استفاده از رانت یا حمایت مالی به ما بچسبانند.

کارگردان تئاتر در خصوص بازار تئاتر مشهد نیز گفت: صحنه تئاتر صحنه کوچکی است و نیاز به حمایت دولتی دارد، در کنار این نیاز به حامیان عاشق دارد، زیرا اینجا کسی نمی‌تواند تضمین دهد که پولی که هزینه شده، برگردد؛ زیرا عوامل زیادی به بازگشت سرمایه و سود آن بستگی دارد؛ به جرأت می گویم هرکسی در تئاتر مشهد فعالیت دارد، اگر از جیب هزینه نکرده باشد، سودی هم نکرده است. در واقع این کار یک عشق است و اگر استعلام بگیرید بجز پایتخت، فقط مشهد است که ۳۶۵ روز سال چراغ سالن‌های تئاتر روشن است اما اقتصاد تئاتر را نمی‌شناسیم.