به گزارش خبرنگار مهر، عمران علی محمدی ظهر سه شنبه در دیداربا مدیرکل پزشکی قانونی استان اظهار کرد: پزشکی قانونی از لحاظ نظرات کارشناسی در خصوص فوتی‌ها، صدمات و اعلام نتایج به مراجع قضایی مجموعه‌ای حساس و با اهمیت است.

وی گفت: مردم نسبت به مدیران بومی حساس اند و آنان را زیر ذره بین دارند و باید عدالت محور بودن و تکریم ارباب رجوع به ویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در اولویت باشد.

وی تاکید کرد: مدیرکل پزشکی قانونی باید کمبود امکانات آزمایشگاهی، پزشکی و ساختمان در شهرستان‌های استان را به طور جد از سازمان مرکزی پیگیری و مطالبه کند و این حق مردم غیور و شهیدپرور شهرستان‌های استان است که از امکانات مناسب و ساختمان فاخر پزشکی قانونی بهره مند باشند.

در این دیدار همچنین امامی نیا مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام با عرض خیرمقدم به رئیس کل دادگستری استان و هئیت همراه گفت: هدف اصلی مجموعه پزشکی قانونی استان خدمت به مردم، ارائه نظرات دقیق و تخصصی در سریع‌ترین زمان ممکن و پیگیری تهیه امکانات آزمایشگاهی، پزشکی و ساختمانی از سازمان مرکزی است.