دستگیری مخل نظم و امنیت اجتماعی در کرج

سرهنگ پیمان گودرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر قدرت نمایی و ‏ایجاد مزاحمت برای شهروندان توسط یکی از اراذل و اوباش شهر کرج، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۳۲ حصارک قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج، تصریح کرد: پس از هماهنگی بامراجع قضائی، طی عملیاتی ضربتی متهم در محله حسین آباد دستگیر و مقادیرقابل توجهی اقلام ممنوعه از مخفیگاه وی کشف گردید.

سرهنگ گودرزی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند، خاطر نشان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هرکس به هر طریقی بخواهد آن را خدشه دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه رو خواهد شد.