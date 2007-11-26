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۵ آذر ۱۳۸۶، ۸:۵۱

متکی با رئیس مجلس امت کویت دیدار کرد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیاتی از کویت سفر کرده است، با جاسم الخرافی رئیس مجلس امت کویت دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدار با تاکید بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط با همسایگان خود ، گفت : مناسبات فراگیر دوجانبه و حسن همجواری با همسایگان از راهبردها و اولویت های جدی در سیاست خارجی تهران است .

وی خاطرنشان کرد : مراودات بازرگانی و اقتصادی با همسایگان در نتیجه این سیاست از مرز دهها میلیارد دلار فراتر رفته و این اراده کامل و غیر قابل تغییر جمهوری اسلامی ایران است .

متکی با اشاره به تحولات منطقه تصریح کرد : بحران آفرینان در شرایطی که در بحران‌های سختی گرفتار هستند نمی‌توانند تظاهر به ایجاد بحران جدیدی کنند .

وی سفرش به کویت را به منظور تحرک بخشیدن به روند همکاری جاری میان دو کشور با افق‌های بلند مدت دانست و گفت : برگزاری کمیسیون همکاری مشترک در موعد مقرر در تحقق دیدگاههای سران دو کشور در پیشبرد اهداف مشترک مهم و سازنده است .

بنا بر این گزارش، در این دیدار رئیس مجلس امت کویت باتاکید بر جایگاه رفیع جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان و گفت : هیچکس نمی‌تواند نقش و جایگاه ایران را در امنیت و ثبات منطقه نادیده بگیرد چون ایران همواره بازیگر مهمی در منطقه بوده است .

وی با تاکید بر عزم کشورش برای توسعه و تحکیم مناسبات با جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف ، اظهار داشت : رایزنی مستمر میان مقام‌های دو کشور موجب می‌شود تا گامهای رو به جلو را همواره در دستور کار خود داشته باشیم و ادامه دیدارها باعث می‌شود تا سوء تفاهمات احتمالی زدوده شود .

الخرافی با اشاره به موافقتنامه‌های امضا شده میان دو کشور ، تصریح کرد : اجرای تفاهمات و توافقنامه‌های موجود تاثیر بسزایی در تحکیم مناسبات و گسترش همکاریها دارد و امیدواریم دو کشور اهتمام بیشتری در اجرایی کردن آنها به عمل آورند .

وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه شنبه پس از دیدار از سلطانشین عمان وارد کویت شد و از سوی همتای کویتی خود مورد استقبال قرار گرفت.

کد مطلب 593295

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