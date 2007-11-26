به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در یک گفتگوی مطبوعاتی مشترک با شیخ "محمد صباح السالم‌الصباح" همتای کویتی خود، خاطرنشان کرد: چارچوبی که مورد توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت، موجب شد تا بخش مهمی از راه را طی کنیم و گزارش اخیر مدیرکل آژانس با گزارشهای ایران تطابق داشته است.

وی تصریح کرد: گفت وگوهای "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی و "خاویر سولانا" هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت.

متکی، در پاسخ به سئوالی در مورد موضع ایران درباره سلاح هسته‌ای اظهار- داشت: فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز، حق همه کشورهای عضو "ان پی تی" است و موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه روشن است، ما همواره تاکید کرده‌ایم که دوران سلاح هسته‌ای سپری شده است.

وی تاکید کرد که مقامات ایرانی همواره به کشورهای دوست درباره فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران توضیح و اطمینان می‌دهند، اما برخی از کشورهای خارج منطقه، این موضوع را بزرگ می‌کنند. ما به آنها توصیه می‌کنیم که در موضع خود تجدیدنظر کنند.

وزیر امور خارجه ایران، در پاسخ به این سووال که موضع ایران در زمینه کنفرانس "آناپولیس" چیست، گفت: هیچ خیری از این کنفرانس، مد نظر نیست.

وی در مورد تحولات لبنان، با تاکید بر مخالفت تهران با هر گونه دخالت در امور داخلی این کشور، ابراز امیدواری کرد که رییس جمهوری آینده لبنان از طریق اجماع لبنانی انتخاب شود.

متکی، در مورد طرح تقسیم عراق نیز تصریح کرد: یکپارچگی کشور مسلمان عراق بایستی حفظ شود. چنین طرحی، نه خواست مردم عراق است و نه مورد نظر کشورهای منطقه، و آنهایی که از خارج منطقه در مورد تقسیم عراق تصمیم می‌گیرند، انشاء‌الله موفق نخواهند شد.

در این گفتگوی مطبوعاتی، وزیر امور خارجه کویت با تاکید بر اراده راسخ مقامات کویتی برای تحکیم مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، نتایج گفت - وگوهایش را با متکی، بسیار ثمر بخش دانست و تاکید کرد که دو طرف در تمامی زمینه‌ها اتفاق نظر داشتند.

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کویت در مذاکرات سیاسی خود، ضمن بررسی آخرین مسایل مطرح در دستور کار کمیسیون مشترک دو کشور، درباره چگونگی تحرک بخشیدن و راههای پیشبرد دستورات صادره از سوی روسای دو کشور برای ارتقای همه‌جانبه مناسبات میان کویت و تهران، بحث و گفت وگو کردند.

دو طرف، مسایل فلات قاره، طرح های انتقال گاز و آب از جمهوری اسلامی ایران به کویت، حضور ایرانیان در کویت، همکاریهای رسانه‌ای و برگزاری کمیسیون همکاریهای مشترک در اواخر دی ماه سالجاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.