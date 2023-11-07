به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعلی احمدی جابری اظهار داشت: ۳۵۰ دانشآموز ناحیه سپاه محمد رسول الله شیراز صبح امروز جهت بازدید از مناطق طلاییه، شلمچه، هویزه و معراج شهدا در قالب اردوی ۴ روزه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.
فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول الله (ص) شیراز تصریح کرد: دختران مقاطع اول، دوم و سوم متوسطه ناحیه ۲ هماهنگ با اداره کل آموزش و پرورش فارس، همراه با راوی با رعایت مراحل امنیتی در قالب آشنایی با جنگ ترکیبی علیه دشمن به این مناطق اعزام شدند.
شیراز - فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) شیراز گفت: در راستای زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت،۳۵۰ دانشآموز این ناحیه در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنوب اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعلی احمدی جابری اظهار داشت: ۳۵۰ دانشآموز ناحیه سپاه محمد رسول الله شیراز صبح امروز جهت بازدید از مناطق طلاییه، شلمچه، هویزه و معراج شهدا در قالب اردوی ۴ روزه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.
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