به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعلی احمدی جابری اظهار داشت: ۳۵۰ دانش‌آموز ناحیه سپاه محمد رسول الله شیراز صبح امروز جهت بازدید از مناطق طلاییه، شلمچه، هویزه و معراج شهدا در قالب اردوی ۴ روزه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

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فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول الله (ص) شیراز تصریح کرد: دختران مقاطع اول، دوم و سوم متوسطه ناحیه ۲ هماهنگ با اداره کل آموزش و پرورش فارس، همراه با راوی با رعایت مراحل امنیتی در قالب آشنایی با جنگ ترکیبی علیه دشمن به این مناطق اعزام شدند.