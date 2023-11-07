ورود دانشگاه قم به رتبه بندی بین المللی موضوعی تایمز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احسانی عنوان کرد: خوشبختانه بعد از ورود به رتبه بندی جهانی تایمز دانشگاه قم برای اولین بار در رتبه بندی موضوعی تایمز وارد شده است و در رتبه بندی جهانی دانشگاه قم برای اولین بار با مشخصات زیر در محدوده ۱۵۰۰-۱۲۰۱ قرار گرفته است.

وی افزود: یکی دیگر از رتبه بندی‌های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می‌دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف است، این رتبه‌بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه‌های برتر جهان را معرفی می‌کند.

احسانی تصریح کرد: از میان ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه‌بندی تایمز اعلام کرده است دانشگاه‌های ایران توانسته‌اند در ۱۰ حوزه موضوعی، در بین دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرند، تعداد ۷۳ دانشگاه جمهوری اسلامی ایران در این رتبه بندی از ۱۸۵ رشته محل حضور دارند.

مدیر پژوهشی دانشگاه قم بیان کرد: شرایط حضور در رتبه‌بندی موضوعی تایمز تعداد قابل قبولی از انتشارات علمی و اعضای هیأت علمی است و برای برای هر موضوع متفاوت است، رتبه بندی موضوعی تایمز نیز بر اساس ۵ معیار اصلی آموزش (محیط یادگیری)، محیط پژوهشی، کیفیت پژوهش، چشم‌انداز بین المللی و صنعت مشابه با رتبه‌بندی جهانی تایمز انجام می‌شود، اما هر کدام از این شاخص‌ها متناسب با هر حوزه موضوعی وزن دهی می‌شوند.

وی اظهار کرد: دانشگاه قم با مشخصات زیر در دو حوزه موضوعی مهندسی و علوم فیزیکی در این رتبه بندی وارد شده و در حوزه مهندسی در رتبه ۸۰۰-۶۰۱ و در علوم فیزیکی در رتبه +۱۰۰۱ قرار گرفته است.