روبات ویژه تشخیص نشت گاز در لوله ها ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بنیاد ملی حمایت از تحقیقات دولتی برزیل گزارش داد این روبات پیشرفته با هدف کمک به کارشناسان برای ردیابی هر گونه نشت گاز در مسیر 420 کیلومتری خط لوله از منطقه کائوری تا مانائوس برزیل طراحی و ساخته شده است.

یکی از محققان این پروژه با اعلام اینکه بخش اعظمی از این خط لوله از مناطق جنگلی می گذرد گفت : این روبات منحصرفرد می تواند بر روی آب ، گل و لای شناور شده و حتی بر روی توده های گیاهی شناور در آب و صخره ها نیز راه برود.

بر اساس گزارش شین هوا ، این روبات که "چیکو" نام دارد که از نام یک زیست شناس که در حال حفاظت از جنگل های آمازون جان سپرد گرفته شده است.

این روبات از قابلیتی همچون استفاده در تحقیقات زیست محیطی و سلامت عمومی برخوردار بوده و حتی می تواند محموله های باری را به جنگل آمازون منتقل کند.

محققان گفتند این روبات به راحتی کنترل رادیویی شده و از صفحات خورشیدی و باتری های نیکلی به عنوان منبع قدرتی استفاده می کند.